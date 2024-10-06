ضبط عاطل فى القاهرة بتهمة تزوير محررات رسمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 6 أكتوبر 2024 01:35 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية، فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) بتزوير المحررات الرسمية متخذاً من مسكنه مكاناً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (مجموعة من التوكيلات الرسمية فارغة – خاتم شعار الجمهورية مقلد – هاتف محمول – مبلغ مالى – جهاز كمبيوتر بمشتملاته – طباعة) واعترف بقيامه بتزوير المحررات الرسمية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.