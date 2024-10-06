أخبار مصرية

ضبط عاطل فى القاهرة بتهمة تزوير محررات رسمية

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 6 أكتوبر 2024 01:35 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية، فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) بتزوير المحررات الرسمية متخذاً من مسكنه مكاناً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (مجموعة من التوكيلات الرسمية فارغة – خاتم شعار الجمهورية مقلد – هاتف محمول – مبلغ مالى – جهاز كمبيوتر بمشتملاته – طباعة) واعترف بقيامه بتزوير المحررات الرسمية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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