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نعرض لكم الان تفاصيل خبر في مؤتمر دوت الخليج السنوي الخامس.. وزير المالية: دعم الشركات… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 20 ديسمبر 2023 10:15 صباحاً - فريق دوت الخليج – قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن الحكومة ستواصل مسيرتها التحفيزية لدعم الشركات المصدرة، حيث تم تخصيص نحو 54 مليار جنيه خلال الفترة من 2019 وحتى 2023.
الحكومة تستهدف ضخ 28 مليار جنيه لدعم الشركات المصدرة خلال 2023-2024
وأشار معيط على هامش المؤتمر السنوي الخامس لجريدة دوت الخليج والذي يعقد اليوم بعنوان استثمار الطاقات الكامنة، إلى أن الحكومة تستهدف ضخ 28 مليار جنيه لدعم الشركات المصدرة خلال السنة المالية 2023-2024.
حزم تحفيزية لإعفاء مكونات إنتاج المحمول من الضرائب
وأوضح أن الدولة أطلقت حزم تحفيزية لإعفاء مكونات إنتاج المحمول من الضرائب ورسم التنمية، لجذب الشركاء العالميين للتصنيع محليا، فيما أشار إلى تعديل الضريبة الجمركية إلى 0 – 2%، مقابل 20- 30 % في السابق.
وأكد وزير المالية على استعداد الدولة للاستجابة لمطالب المستثمرين ومنح حوافز جمركية للقطاعات الأخرى على غرار مزايا مكونات إنتاج المحمول.
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