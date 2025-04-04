طرح بوستر فيلم "المشروع X" لكريم عبد العزيز كشف المنتج تامر مرسي عن بوستر فيلم المشروع X للنجم كريم عبد العزيز والمقرر طرحه في دور العرض السينمائي في م إقرأ المزيد

كشف المنتج تامر مرسي عن بوستر فيلم "المشروع X" للنجم كريم عبد العزيز، والمقرر طرحه في دور العرض السينمائي في مايو المقبل.

ظهر كريم عبد العزيز على بوستر فيلم "المشروع X" في لقطة له من الخلف، إلى جانب حرف "إكس" كبير باللون الأحمر، وداخله انعكاس لقصر أثري مقلوب.

وكان كريم عبد العزيز كشف عن موعد عرض أحدث أعماله السينمائية، الذي يحمل اسم "المشروع إكس".

ونشر كريم عبد العزيز عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة من الفيلم تجمعه بالنجم إياد نصار، والنجمة ياسمين صبري، والفنان أحمد غزي، وكتب في التعليق: "فيلم (المشروع X) .. مايو 2025 إن شاء الله".

ونشر كريم عبد العزيز في نوفمبر الماضي صورة تجمعه مع فريق العمل وياسمين صبري وإياد نصار مع مخرج العمل بيتر ميمي وهو في وسط البحر في يخت، وكتب: "فيلم الأرض السوداء .. كيميت، عيد الأضحى 2025 .. يارب يعجبكم.. دعواتكم".

الأخبار التي تم تدوالها في الفترة الماضية أشارت إلى أن الفيلم يدور حول "يوسف"، وهو ضابط شرطة يكافح عصابة دولية لتهريب الآثار.

وكشفت ياسمين صبري في تصريحات لبرنامج ET بالعربي أنها تجسد في الفيلم دور غطاسة، وأضافت: "هي غطاسة في البحر الأحمر وعايشة في الجونة، مرحة وقوية، وبتروح رحلة الفيلم كلها مع كريم عبد العزيز وبنلف العالم، وإن شاء الله هيكون ممتع".