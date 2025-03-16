إيمي سمير غانم تعلن لأول مرة عن حملها حلت الفنانة إيمي سمير غانم ضيفة برنامج شطرنج المذاع على قناة دبي وخلال الحلقة أكدت حملها بمولودها الثاني إقرأ المزيد

حلت الفنانة إيمي سمير غانم ضيفة برنامج "شطرنج" المذاع على قناة "دبي"؛ وخلال الحلقة أكدت حملها بمولودها الثاني، وتحدثت عن مولودها المنتظر، وعن ما تتمناه من حيث نوع الجنين سواء ولد أو بنت؛ مؤكدة أنها لا تفكر بهذه الطريقة ولا تتمنى سوى أن يكون مولودها الجديد بكامل صحته فقط.

حيث قالت إيمي: "نوع المولود دي حاجة بتاعة ربنا، فيه ناس بتفكر في دا، بس أنا بحس أن ربنا يرزقنا بأي حاجة سليمة إحنا راضيين الحمد لله، سواء ولد أو بنت كله حلو المهم يبقى سليم ومعافى، غير كدا مش فارق معايا خالص".

موضحة أن هناك الكثير من الرجال الذين يفضلون إنجاب الذكور على عكس السيدات، ولكنها لا تفكر في الأمر بهذه الطريقة.

من جانبه أكد الفنان حسن الرداد أنه تم تصوير مشاهد مسلسل "عقبال عندكوا" خلال فترة حمل زوجته إيمي، وشكَّل هذا الأمر إجهاداً على إيمى بشكلٍ ملحوظ، لكنها كانت تتحامل على نفسها من أجل العمل.

وكشف الرداد أنه حتى الآن لا يعرف نوع المولود، وقال إنه إذا كان المولود بنتاً؛ ستكون "فادية" على اسم والدته، أما إذا كان ولداً؛ فسيترك الاختيار لإيمي، موضحاً أنه لن يعترض إذا اختارت اسم "سمير" نسبة لوالدها الفنان الراحل سمير غانم.