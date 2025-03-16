عمرو سلامة يعتذر بسبب تصريحاته عن إسماعيل يس أثار المخرج المصري عمرو سلامة غضب الشارع المصري بعدما تحدث عن موهبة الفنان الراحل إسماعيل ياسين ووصفه بأنه إقرأ المزيد

أثار المخرج المصري، عمرو سلامة، غضب الشارع المصري بعدما تحدث عن موهبة الفنان الراحل إسماعيل ياسين، ووصفه بأنه "أسوأ ممثل بتاريخ السينما المصرية"، ليعلن تراجعه واعتذاره.

قال سلامة خلال لقائه ببرنامج "ليك لوك"، الذي يقدمه الفنان عمر مصطفى متولي، عبر يوتيوب، إن كلاً من إسماعيل ياسين وصلاح أبو سيف شخصان مبالغ فيهما وفي الفن الذي قدماه.

وقال إنه يلوم نفسه حاليا على أنه كان يحب إسماعيل ياسين وهو في مرحلة الطفولة، مشيرا إلى أن فؤاد المهندس أفضل منه بمراحل.

بتلك التصريحات الجريئة وضع المخرج عمرو سلامة، نفسه في مرمى نيران الهجوم والانتقادات من الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث واجه موجة من الغضب الشديد، لم تتوقف لمدة يومين كاملين، مما اضطره للتراجع عن رأيه، والتقدم باعتذار رسمي لما بدر منه من رأي جريء وصادم.

وكتب عمرو سلامة عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي: "أتقدم بخالص اعتذاري لجمهور ومحبي جميع الفنانين الذين ذكرتهم في حلقة برنامج "ليك لوك"، ولكل من شعر بالإساءة بسبب إبداء آرائي بصورة مبالغ فيها وغير لائقة، مما قد يكون قد مسّ تاريخهم الفني الكبير والمهم".

وتابع: "أدرك تمامًا أن مكانة هؤلاء الفنانين وتأثيرهم في الثقافة الشعبية لا يمكن المساس بهما، وأتعجب من البعض الذي قرر مقارنتي بهم، فهذه مقارنة في غير محلها تمامًا. هم أصحاب تاريخ فني عظيم أثر في ملايين البشر لعقود، ومقارنتي بهم لا معنى لها، كما لو أن نملة تُقارن بأسد".

كما أضاف "كما أقرّ بأنني ارتكبت خطأ كبيرا، وهو عيب حقيقي في شخصيتي، حيث إن عفويتي أحيانًا تصل إلى حد التهور. لم أدرك أن ما يُقال في منصة عامة يجب أن يكون محسوبًا بدقة، ولا يمكن التعامل معه كحديث عابر في جلسة خاصة بغرض التسلية والمبالغة الهزلية. ما نقوله في العلن يبقى ويؤثر، ولذلك يجب أن أكون أكثر وعيًا ومسؤولية فيما أصرح به مستقبلاً".