آسر ياسين يكشف كواليس عودة مي عز الدين للتمثيل بعد وفاة والدتها

حل الفنان آسر ياسين ضيفًا لبرنامج "الراديو بيضحك" مع الإعلامية فاطمة مصطفى، المذاع عبر آثير إذاعة "راديو 9090"، وخلال الحلقة تحدث عن تعاونه مع النجمة مي عز الدين، قائلًا: "مبسوط جدًا بالكيميا اللي بينا، مي متواضعة جدًا ورقيقة وبنى آدمة أصلية".

كما أشاد الفنان آسر ياسين وعبر عن سعادته بالتعاون مع النجمة مي عز الدين في مسلسلهما الرمضاني "قلبي ومفتاحه"، مؤكدًا أنها كانت تحتاج العودة إلى التمثيل من أجل تجاوز المحنة التي مرت بها بعد وفاة والدتها.

كما كشف عن كواليس المسلسل وخاصة بعد المحنة التي مرت بها الفنانة مي عز الدين بموت والدتها قائلًا: "مي فنانة أنا بحبها جدًا على المستوى الشخصي والمهني، ودائمًا عند مقابلاتنا في أي مناسبات عامة دائمًا كانت تشيد بشغلي وأنا بحترم دا جدًا".

وأكمل آسر ياسين: "عندما توفقنا بوجود مي معانا في المسلسل، أنا كنت شايف أن دا بالنسبة لها ممكن أن يكون نوع من العلاج أنها تنزل تشتغل، وتشغل نفسها وتخرج عن الظروف التي تمر بها، وهي شجاعة أنها تعمل خطوة زي دي".

يُذكر أن مسلسل "قلبي ومفتاحه" تدور أحداثه في إطار درامي خلال 15 حلقة حول امرأة مُطلقة ثلاث مرات وتسعى للعودة إلى عصمة زوجها من أجل ابنها الصغير وذلك عن طريق إيجاد رجل يقوم بدور الـ"مُحلل"، ثم تلتقي عن طريق الصدفة بسائق في أحد تطبيقات النقل الخاص وهو غير متزوج، وتعرض عليه الزواج لحل أزمتها، دون أن تكشف له عن دافعها الحقيقي للزواج منه.

ويجسد الفنان آسر ياسين خلال أحداث المسلسل شخصية سائق بعد فقدانه عمله في قطاع الأدوات الطبية بسبب تداعيات جائحة كورونا، وخلال الأحداث، تفاجئه مي عز الدين بطلب غير متوقع للزواج، ما يجذب انتباهه، لتبدأ سلسلة من التطورات المثيرة.

ويُشارك ببطولة المسلسل آسر ياسين، مي عز الدين، أشرف عبد الباقي، دياب، ميس حمدان، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، محمود عزب، حازم سمير، عايدة رياض، ويأتي المسلسل من تأليف تامر محسن ومها الوزير ومن إخراج تامر محسن.