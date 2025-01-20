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أحمد جودة - القاهرة - شاهد.. إيمي سمير غانم تتألق بحفل Joy Awards بالرياض

شاركت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم، جمهورها ومتابعيها صورًا لها من حفل joy awards بالرياض الذي أقيم مساء يوم السبت الموافق 18/1، وجاء ذلك عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام".

إطلالة الفنانة إيمي سمير غانم

وارتدت إيمي فستان باللون الأسود ويتميز بقصة الأوف شولدر، ومن الناحية الجمالية أعتمدت على الميكب الهادئ الذي يبرز جمال ملامحها، واتبعت تسريحة أنيقة تتناسب مع جمال وبساطة إطلالتها التي نالت إعجاب جمهورها.

الفنانة إيمي سمير غانم

إيمي سمير غانم وحسن الرداد

حسن الرداد وإيمي سمير غانم يجتمعان في “عقبال عندكم” رمضان 2025



يعود الثنائي الفني حسن الرداد وإيمي سمير غانم للعمل معًا من جديد في مسلسل “عقبال عندكم”، ومن المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2025، ويعد هذا العمل إضافة جديدة لسلسلة من النجاحات التي جمعت الزوجين على الشاشة، حيث قدما معًا العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية والمسرحية التي لاقت استحسان الجمهور.



ثنائية ناجحة على الشاشة



بدأت قصة نجاح حسن الرداد وإيمي سمير غانم منذ ظهورهما الأول في مسلسل “حق ميت”، حيث لعبت إيمي دورًا محوريًا في الأحداث رغم كونه ظهورًا خاصًا، ثم، قدما سويًا المسلسل الإذاعي “فرقة سيكا”، ثم شارك الرداد كضيف شرف في مسلسل “نيللي وشريهان” الذي قامت ببطولته إيمي وشقيقتها دنيا.



بعد زواجهما، تألق الثنائي في مسلسل “عزمي وأشجان” عام 2018، وهو العمل الذي أثار إعجاب الجمهور بأجوائه الكوميدية. كما اجتمعا مجددًا في المسلسل الإذاعي “رأس رجاء وصالح”.

بصمة سينمائية مميزة



في السينما، ترك الزوجان بصمة واضحة من خلال فيلم “زنقة ستات” عام 2015، الذي كان أحد أبرز الأعمال الكوميدية في ذلك العام، تبعهما فيلم “علشان خارجين” عام 2016، ثم ظهرت إيمي كضيفة شرف في فيلم “بلوموندو”، الذي قام حسن الرداد ببطولته وعُرض العام الماضي.خدمات بث الأفلام على الإنترنت

المسرح يجمعهما أيضًا



لم تقتصر شراكتهما على الشاشة فقط، بل امتدت إلى المسرح أيضًا، قدما معًا مسرحية “التلفزيون” ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، حيث عرضت المسرحية على مدار ثلاث ليالٍ، بالتعاون مع موسم الرياض والهيئة العامة للترفيه السعودية.



“عقبال عندكم”: عودة منتظرة



مع الإعلان عن مسلسل “عقبال عندكم”، ينتظر الجمهور عملًا مميزًا يحمل بصمة الرداد وإيمي، ليكون إضافة جديدة لرصيدهما الفني المشترك، الذي يجمع بين الكوميديا والدراما بأسلوب فريد يجذب المشاهدين.