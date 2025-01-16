نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إطلاق الإعلان التشويقي لفيلم لأول مرة بطولة تارا عماد وعمر الشناوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت شركة هوليوود عن الإعلان التشويقي لفيلم "لأول مرة" من بطولة تارا عماد وعمر الشناوي، تمهيدًا لطرحه في دور العرض خلال شهر يناير الجاري.

الإعلان التشويقي لفيلم لأول مرة

يقدم الإعلان لمحة سريعة عن عالم الفيلم المثير، حيث يبدأ بمشهد صادم حين يصرخ بطل الفيلم "أنا عندي الإيدز"، ليثير تساؤلات حول طبيعة السر الخطير الذي سيغير مجرى حياة الزوجين خالد وغادة، والذي يجسدهما عمر الشناوي وتارا عماد.

وتتوالى اللقطات السريعة في الإعلان، مستعرضة باقي أبطال الفيلم في أجواء مشحونة بالتوترات، لتكشف عن ليلة مليئة بالصراخ والاتهامات، وتهدد بتدمير قصة حب كانت تبدو مثالية.

أبطال فيلم لأول مرة

ويضم فيلم لأول مرة بطولة تارا عماد وعمر الشناوي، مع نبيل عيسى ورانيا منصور، وعايدة رياض، وفيدرا، ومن إنتاج رأفت توماس (شركة هوليوود فيلم)، ومن تأليف محمد عبد القادر، وإخراج جون إكرام في ثان تعاون لهما بعد فيلم كاملة (2022).

قصة فيلم لأول مرة

تدور أحداث العمل في إطار درامي ممزوج باﻹثارة والتشويق. يدور الفيلم حول خالد وغادة، زوجين يعيشان قصة حب سعيدة تتحول فجأة إلى جحيم عندما يكتشف خالد سرًا خطيرًا ويقرر مواجهة زوجته.

عرض فيلم لأول مرة بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

ويذكر ان فيلم لأول مرة قد عرض من قبل بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية فى دورته الـ 14، وشارك فى مسابقة الفيلم الطويل، حضر العرض أبطال الفيلم وعدد من ضيوف المهرجان، وعقب عرض الفيلم، أقيمت ندوة لأبطال الفيلم وهنأهم كل الحضور مشيدين بفكرة الفيلم والإخراج.

آخر أعمال تارا عماد

وكان آخر أعمال تارا عماد هو فيلم«آخر ليالي الصيف» والذي تدور أحداثه حول 3 بنات خالات، فرح ورنا وليل، يعودان بعد عامين من وفاة جدهم لتوديع منزل طفولتهم في الأردن قبل بيعه، ولكن تخفي فرح عنهما هذا السر، الفيلم من تأليف وإخراج فاطمة ياسر، وبطولة النجمة تارا عماد التي شاركت فيه أيضًا كأحد المنتجين المنفذين ويشاركها البطولة شهد الشاطر وفرح أبوغطاس. ومن إنتاج بيشوي قلدس، ومدير التصوير محمد أشرف كوشي، ومونتاج خالد معيط، وموسيقى تصويرية دنيا وائل.