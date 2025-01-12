نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2025.. بدء تصوير مسلسل شباب امرأة لـ غادة عبدالرازق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بدء فريق عمل مسلسل "شباب امرأة" تصوير مشاهد العمل بحضور أبطال العمل، وطاقم الإخراج والإنتاج، وتشهد كواليس العمل استعدادات مكثفة، ويكون موقع الحارة الشعبية بأحد الاستديوهات هو الموقع الرئيسي للتصوير، ليعكس أجواء العمل، ومن المقرر أن يكون عرضه في موسم رمضان 2025.

وشهدت الجلسات أجواء من الحماس والتعاون بين الفنانين والمخرج، مع مناقشات مكثفة حول تفاصيل الشخصيات وأحداث العمل لضمان تقديم تجربة درامية مميزة تجذب الجمهور.

تفاصيل مسلسل شباب امرأة:

المسلسل من تأليف السيناريست محمد سليمان عبد الملك وإخراج أحمد حسن، ومن إنتاج شركة “فينومينا” للمهندس طارق فوزي.

ويشارك غادة عبد الرازق في بطولة المسلسل مجموعة من النجوم، من بينهم محمد محمود، عبير صبري، أحمد فتحي، محمود حافظ، جوري بكر، حسن أبو الروس، داليا شوقي، يوسف عمر.

ويؤكد فريق العمل على تقديم رؤية جديدة تعكس التحديات والقضايا التي يعيشها المجتمع اليوم، مع الحفاظ على روح العمل الأصلي الذي ترك بصمة في تاريخ السينما المصرية، ليكون المسلسل من 15 حلقة، ويهدف لتقديم تجربة درامية مكثفة تتماشى مع تطلعات الجمهور في الموسم الرمضاني 2025.

آخر أعمال غادة عبدالرازق:

ويذكر أن آخر أعمال غادة عبدالرازق هو مسلسل صيد العقارب ويضم عدد كبير من النجوم وعلى رأسهم رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء جاميكا وأحمد ماهر، محمد علي رزق، محمود عبدالمغني، سهام جلال، أحمد ماجد،وغيرهم والعمل من تأليف باهر دويدار،ومن إخراج المخرج أحمد حسن، المقرر عرضه في رمضان 2024، تدور أحداثه في إطار الإثارة والتشويق.