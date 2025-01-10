نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2025.. غادة طلعت تنضم لأبطال مسلسل "قهوة المحطة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضمت الفنانة غادة طلعت لقائمة أبطال مسلسل "قهوة المحطة" للمؤلف الكبير عبدالرحيم كمال والمخرج إسلام خيري، وبدأت تصوير مشاهدها مع الأيام الأولى لانطلاق تصوير أحداث العمل في مدينة الإنتاج الإعلامي.

تفاصيل مسلسل قهوة المحطة:

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعى مغلف بالتشويق للكشف جريمة يتعرض لها أحد أبطال العمل، ومن المقرر عرض المسلسل في 15 حلقة.

وتتخلله جريمة تتصاعد من خلالها دراما الحلقات، وكانت انتهت الشركة المنتجة من تحديد مواقع التصوير التي ستجمع أكثر من 20 لوكيشن ما بين القاهرة ومحافظات الصعيد، ويعكف المؤلف عبدالرحيم كمال على الانتهاء من جميع حلقات المسلسل لتسليمها لشركة الإنتاج.

مسلسل "قهوة المحطة" بطولة أحمد غزي وبيومي فؤاد وأحمد خالد صالح وهالة صدقي وانتصار، ورياض الخولي وغادة طلعت وحسن أبو الروس، تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إسلام خيري.

آخر أعمال غادة طلعت:

ويذكر أن آخر أعمال غادة طلعت هو فيلم بنسيون دلال الذي طرح مؤخرًا في دور العرض السينمائية، والفيلم من تأليف شادي الرملي وحسين نيازي وإخراج شادى الرملي ومن بطولة بيومي فؤاد، عمر مصطفى متولي، محمودحافظ، وليد فواز، محمد رضوان، طاهر أبو ليلة، إبرام سمير، خالد سرحان، أمجد الحجار، جيهان خيري، ألحان المهدي، إسراء رخا، ميشيل ميلاد، يوسف إسماعيل، أمجد عابد، أسامة عبد الله، سلمى المحجوبية، غادة طلعت وضيفة الشرف نسرين أمين.