وصول أنغام للعرض الخاص لـ كليب تيجي نسيب

القاهرة - محمد ابراهيم - وصلت صوت مصر أنغام لإطلاق فيديو كليب تيجي نسيب اليوم من أحد سينمات المولات في القاهرة بحضور مجموعة كبيرة من النجوم وصناع الألبوم الذي حقق نجاحًا كبيرًا في 2024 منذ طرحه.

تفاصيل اغنية تيجي نسيب:

اغنية تيجي ضمن أغاني ألبوم أنغام الذي يحمل نفس الاسم، الأغنية من كلمات أكرم حسني، ألحان إيهاب عبدالواحد، توزيع موسيقي ومكس حسن الشافعي، وماستر مايك بوزي

اغاني ألبوم تيجي نسيب لـ انغام

واحتوى ألبوم تيجي نسيب على 12 أغنية متنوعة ما بين الرومانسي والحزين، والأغاني هي وبقالك قلب، هو انت مين، موافقة، إيه الأخبار، خليك معاها، اسكت، أقولك إيه، كان برئ، القلوب أسرار، ماكنش وقته، بنعمل حاجات، وتيجي نسيب.

آخر أعمال أنغام:

وكانت آخر أعمال الفنانة أنغام، هي اغنية «حلفونا»، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب»، وهي من كلمات مصطفى حدوتة، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع نادر حمدي، ميكس نادر حمدي، ماستر أمير محروس، وجاءت كلماتها: «أدي بلدنا وأدي الرجالة جاهزين، مين يتعدى حدوده ع المصريين، أدي الأرض وأدي الرجالة واقفين، مسكنا في إيدنا كتاب وحلفنا يمين، حلفونا حلفونا، عالأمانة اللى في إيدينا، حلفونا حلفونا إن إحنا نشيلها في عنينا، حلفونا حلفونا، ع الأمانة اللى في إيدينا، حلفونا حلفونا، عمرنا ما نفرط في سينا، بلدي ترابها دهب وحجرها ياقوت، لو هنموت علشانه أهلًا بالموت».