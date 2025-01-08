فن ومشاهير

بدء الاستعدادت لحفل جائزة ساويرس الثقافية (صور)

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء الاستعدادت لحفل جائزة ساويرس الثقافية (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حفل جائزة ساويرس الثقافية في دورتها العشرين: احتفال بالإبداع والتنوع الثقافي

بدأت منذ قليل التجهيزات الأخيرة لحفل ساويرس الثقافية في دورتها العشرين، ومن المقرر انطلاقه مساء اليوم الأربعاء.

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يشهد حفل جائزة ساويرس الثقافية في دورتها العشرين حضورًا مميزًا لعدد من الوزراء وسفراء الدول العربية والأجنبية في مصر، بالإضافة إلى نخبة من الشخصيات العامة والفنانين والمثقفين والإعلاميين. كما يشارك أعضاء لجان التحكيم في الحدث، مما يعكس أهمية هذه الفعالية كأحد أبرز الأحداث الثقافية في مصر.

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من أبرز ضيوف الشرف لهذا العام، الفنانة القديرة ليلى علوي، التي تُعتبر من أهم رموز الفن المصري، والتي قدمت إسهامات بارزة في الساحة الفنية، كما ستتولى الإعلامية المتميزة جاسمين طه مهمة تقديم فقرات الحفل، مؤكدةً أن الحفل سيكون امتدادًا لمسيرة الجائزة في دعم الإبداع الأدبي والفني وإبراز المواهب الشابة التي تساهم في إثراء المشهد الثقافي في مصر.

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برنامج الحفل

يشمل الحفل برنامجًا فنيًا غنيًا ومتنوعًا يبرز التميز في مختلف الفنون، حيث ستقدم فرقة المصريين، التي أسسها الموسيقار هاني شنودة عام 1977، عرضًا فنيًا يعيد إحياء أجمل لحظات الموسيقى المصرية، كما ستحيي الفنانة التونسية آمال المثلوثي الحفل بأدائها المميز الذي يمزج بين الأصالة والتجديد في الموسيقى، بالإضافة إلى ذلك، ستقدم الأوركسترا الفيلهارمونية المصرية بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي مجموعة مختارة من المعزوفات الكلاسيكية التي تُعبر عن عراقة الفن الموسيقي المصري.

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نبذة عن الدورة العشرين

تأتي الدورة العشرون لجائزة ساويرس الثقافية هذا العام مع إقبال غير مسبوق، حيث تقدّم للمسابقة أكثر من 900 عمل في مختلف الفروع، مما يعكس المكانة الكبيرة للجائزة كمنصة رئيسية تحتضن التنوع الإبداعي وتشجع على الابتكار الفني والأدبي، وتُعد الجائزة بمثابة احتفال سنوي يهدف إلى تكريم المبدعين ودعمهم، مع التأكيد على أهمية الفن والكلمة في تحقيق التغيير وصناعة المستقبل للأجيال القادمة.

مريم الجابري

مريم الجابري

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