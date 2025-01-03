تامر عبدالمنعم عن وحيد حامد: أستاذي اللي علمني الصنعة ومدين له بالفضل

القاهرة - محمد ابراهيم - وجه الفنان تامر عبد المنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية رسالة مؤثرة إلى أستاذه الراحل في ذكرى وفاته، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

منشور تامر عبدالمنعم:

حيث نشر تامر عبدالمنعم صورة تجمعه بالراحل وحيد حامد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وعلق عليها: عم الناس وحشتني، استاذي اللي علمني

الصنعة ومدين له بالفضل وحشتني يا ملك السيناريو وأستاذ الحياة وحشتني، يا ابويا وابني واخويا وصاحبي وحشتني.. وحيد حامد.

ورحل الكاتب الكبير وحيد حامد عن عالمنا صباح يوم 2 يناير عام 2021 أي منذ أربعة سنوات عن عمر ناهز 77 عاما أثر أزمة صحية تعرض لها، شارك تامر عبدالمنعم في العديد من الأعمال التي كتبها الراحل وحيد منها "أضحك الصورة تطلع حلوة ـ معالي الوزير ـ عمارة يعقوبيان" وأعمال أخرى كثيرة.

آخر أعمال تامر عبدالمنعم:

ويذكر أن آخر أعمال تامر عبد المنعم مسلسل "محارب"، الذي عُرض خلال موسم رمضان الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا، والمسلسل ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الحركية (الأكشن)، ويدور حول شاب يعيش صراعات متعددة في حياته نتيجة ماضيه المعقد، لكنه يحاول الانتقام ممن تسببوا في أذيته وأذية عائلته.

شارك حسن الرداد في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، أبرزهم سوسن بدر، وفاء عامر، وأحمد صيام. المسلسل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد خالد موسى.