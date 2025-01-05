انت الأن تتابع خبر آخرهم مصطفى شعبان.. مشاهير دخلوا قفص الزوجية بعد سن الأربعين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - امتنع العديد من مشاهير الوسط الفني عن الزواج في سن مبكر، وظلوا رافضين للفكرة حتى تجاوزت أعمارهم سن الأربعين، وجاء أبرزهم الفنان مصطفى شعبان الذي أعلن منذ أيام قيلة عن زواجه، والجدير بالذكر أنه ليس الفنان الوحيد الذي أحجم عن فكرة الزواج، لكن سبقه عدد كبير من الفنانين المصريين و اللبنانين وغيرهم الذين تزوجوا بعد سن الأربعين ومنهم من تخطى عمر الخمسين.

مصطفى شعبان

أعلن النجم “مصطفى شعبان” خلال الأيام الماضية زواجه من “هدى الناظر”، مديرة أعمال الفنان عمرو دياب سابقاً، ما أحدث ضجة في الوسط الفني المصري، خاصة أن شعبان كان رافضاً لفكرة الزواج حتى لقبه البعض بـ”أشهر عازب بالوسط الفني”، لتخطيه سن الـ54 دون زواج.

محمد منير

ظل النجم المصري محمد منير الذي أعزباً لأكثر من 60 عاماً. ثم تزوج عام 2014 ، ولم يستمر الزواج سوى 50 يوماً فقط.

و بعد ذلك انفصل وهو في عمر الـ62، وأكد محمد منير حينها أنه لم يحب الحياة الزوجية، خاصة أنه عاش طوال حياته حرا طليقاً دون قيود.

حسين الجاسم

تزوج الفنان الإماراتي حسين الجسمي في عمر الـ43، حيث أعلن زواجه من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “X

خالد الصاوي

تزوج الفنان خالد الصاوي، بعد أن بلغ الـ53 عام، من الإعلامية المصرية “مي صبري”، وكان رافضاً ايضاً لفكرة الزواج،

وقال الصاوي: “أنا اتجوزت متأخر عشان قابلت الإنسانة اللي كنت مستنيها متأخر، وخطبت قبلها 3 مرات، بس كل خطوبة شهرين وتلاتة، والسبب إن أنا مش مُريح وشوية براوي، يعني عايز أقعد لوحدي، وبعرف أقعد لوحدي».

الفنانة نجلاء بدر

تزوجت الفنانة المصرية نجلاء بدر في سن متأخر بعد أن أتمت الـ41 عام، حيث تزوجت من خارج الوسط الفني عام 2016، وظلت لسنوات رافضة فكرة الزواج. وتعيش حالياً حياة أسرية مستقرة مع زوجها محمد عفيفي.

الفنانة دنيا عبد العزيز

وتزوجت أيضاً الفنانة دنيا عبد العزيز بعمر 40 عام من المهندس المصري “مصطفى كامل”عام 2022

الفنانة كارول سماحة

تزوجت كارول من رجل أعمال مصري يدعى وليد مصطفى، وهي في سن الـ41 وأنجبت منه طفلة وحيدة.

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