نعرض لكم الان تفاصيل خبر جمال أندرياس: ارتفاع أسعار الخامات والأدوات والأجور.. أبرز… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 5 يناير 2025 03:15 مساءً - فاطمة أبوزيد ومحمد أحمد _ قال جمال أندرياس رئيس شركة إيبوكسي جراوند، إن الصناعة تواجه تحديات كبيرة، أبرزها ارتفاع أسعار المواد الخام بنسبة 100%، مثل الأخشاب والمستلزمات الأخرى، إلى جانب زيادة أجور العاملين اليومية والشهرية، وارتفاع تكاليف الماكينات المستخدمة، مما أثر سلبًا على القطاع.

أضاف اندرياس، في تصريحات لجريدة دوت الخليج، أن تدهور أوضاع صناعة الأثاث مرتبط بارتفاع تكاليف الاشتراك في المعارض المحلية والدولية، مشيرًا إلى أن عدم المشاركة في هذه المعارض أدى إلى تراجع حجم التصدير وخفض مستوى المنافسة في الأسواق الخارجية.

وتابع أن صانع الأثاث في مصر يحرص دائمًا على مواكبة التصميمات الجديدة واستخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، يركز العملاء حاليًا على اختيار المنتجات الأقل سعرًا، مع تفضيل الأثاث المودرن على الأنواع الأخرى.

ونوه أندرياس إلى أن تخصيص المنتجات حسب طلب العميل لم يحقق زيادة في المبيعات، حيث يفضل العديد من العملاء شراء التصميمات الجاهزة دون التركيز على التفاصيل.

المودرن يتصدر الطلب والعملاء يفضلون التصميمات الأقل سعرًا

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وأضاف أن تأثير مدينة دمياط للأثاث على القطاع لم يظهر بشكل إيجابي حتى الآن، حيث لم تُحقق المدينة التطور المطلوب للصناعة، ولم تؤثر بشكل ملحوظ على العاملين في صناعة الأثاث بمحافظة القاهرة.

وأوضح رئيس شركة إيبوكسي جراوند أن أسعار ماكينات الليزر تجاوزت المليون جنيه، مؤكدًا أن الإبداع في التصميم يساعد في جذب المزيد من العملاء.

وأشار إلى أن أفضل الإستراتيجيات التسويقية تشمل المشاركة في المعارض، واستخدام الإنترنت، وبناء العلاقات الاجتماعية لتعزيز الثقة مع العملاء.

وتابع أندرياس أن توسيع قاعدة العملاء محليًّا ودوليًّا يتطلب زيادة المشاركة في المعارض وإطلاق منصة إلكترونية شاملة تحتوي على كل المعلومات المتعلقة بالمنتجات المصرية لعرضها على الأسواق الخارجية.

التجارة الإلكترونية ترفع المبيعات 100% وسط غياب المنصات الدولية

وأكد أن التجارة الإلكترونية ساهمت في زيادة المبيعات بنسبة 100% خلال الفترة الماضية.

وأكد رئيس شركة إيبوكسي جراوند أن المنافسة مع المنتجات المستوردة تحتاج إلى دعم كبير من خلال المعارض الدولية.

وأعرب عن أسفه لغياب التعاون بين شركات الأثاث حاليًا، مشددًا على ضرورة تفعيل دور الحكومة لدعم الصناعة وتمكين الشركات من التوسع في الأسواق الدولية.