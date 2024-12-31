بعد 8 سنوات من النزاع القضائي.. الوصول لتسوية طلاق بين براد بيت وأنجلينا جولي أخيرا قاربت خلافات النجمين أنجلينا جولي وبراد بيت حول تسوية الطلاق على الانتهاء وذلك بعدما استمرت في المحاك إقرأ المزيد

أخيرًا، قاربت خلافات النجمين أنجلينا جولي وبراد بيت حول تسوية الطلاق على الانتهاء، وذلك بعدما استمرت في المحاكم لمدة 8 سنوات.

كانت أنجلينا جولي طلبت الطلاق في عام 2016، ذاكرة أن السبب "اختلافات لا يمكن التوفيق بينها"، وتبين لاحقًا خلال إجراءات قضائية منفصلة عن قضية الطلاق نفسها، أنها اتهمت بيت بإساءة معاملتها وطفلين من أطفالهما على متن طائرة خاصة في نفس العام، ورغم أنه لم يتم توجيه أي اتهامات إلى بيت بعد تحقيق أجرته الشرطة في الحادث ونفى الاتهامات.

وقال محامي جولي، جيمس سيمون، في بيان نشره موقع مجلة People أن موكلته كانت تركز على "إيجاد السلام والشفاء لعائلتها" منذ بدء إجراءات الطلاق، هذا مجرد جزء واحد من عملية طويلة مستمرة بدأت قبل ثماني سنوات. بصراحة، أنجلينا منهكة، لكنها مرتاحة لأن هذا الجزء قد انتهى".. ولم يتم الكشف عن شروط الاتفاق.

يذكر أن براد بيت وأنجلينا جولي تزوجا في عام 2014 ولديهما ستة أطفال، وكانت هذه الزيجة من بين أكثر الأزواج شهرة في صناعة الترفيه وأطلقت عليهما الصحافة لقب "برانجلينا".