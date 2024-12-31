كارمن بصيبص تكشف عن اسم مولودتها الأولى وتعود بقوة إلى السينما المصرية

القاهرة - محمد ابراهيم -

أعلنت الممثلة اللبنانية كارمن بصيبص عن اسم طفلتها الأولى عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، حيث نشرت صورة ليد مولودتها الصغيرة وعلّقت عليها قائلة: "أهلًا بكِ إلى العالم طفلتي أندريا".

هذه الخطوة لاقت تفاعلًا واسعًا من قبل جمهورها ومتابعيها الذين قدموا التهاني وأعربوا عن سعادتهم بهذا الخبر الجميل.

من جهة أخرى، تستعد كارمن بصيبص للعودة بقوة إلى السينما المصرية من خلال فيلمها الجديد "حدوتة الأيام الباقية"، الذي بدأت تصويره مؤخرًا. الفيلم يُعتبر ثاني تجاربها السينمائية في مصر، بعد نجاحها الكبير في فيلم "العارف" مع النجم أحمد عز، الذي عُرض قبل عامين وحقق أصداءً إيجابية لدى الجمهور والنقاد.

فريق عمل "حدوتة الأيام الباقية"

يجمع فيلم "حدوتة الأيام الباقية" نخبة من النجوم، من بينهم أحمد حاتم، مريم الخشت، مراد مكرم، سماح أنور، حنان سليمان، سامي مغاوري، وأحمد ماجد. الفيلم من تأليف الكاتب محمد صادق، المعروف بأسلوبه المميز في كتابة القصص الرومانسية، ومن إخراج ماندو العدل.

تدور أحداث الفيلم في إطار يجمع بين الرومانسية والخيال العلمي، وهو ما يعد بتقديم تجربة سينمائية مختلفة ومميزة.

إنجازات كارمن بصيبص في السينما المصرية

كارمن بصيبص أثبتت حضورها في السينما المصرية منذ أولى خطواتها فيها. فقد نالت جائزة أفضل ممثلة من المهرجان القومي للسينما المصرية في