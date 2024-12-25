نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأيام الأخيرة للفنان هشام سليم يرويها الموسيقار عمرو سليم: "عيطت بعد ما قفلت معاه" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الموسيقار عمرو سليم أن إبن عمه الراحل هشام سليم كان قريب جدًا من قلبه وكان في تشابه كبير بينهما ولكنه كان أطول منه، وتحدث عن موقفًا جمع بينه وبين عمه، قائلًا:" وفي أحد المرات كنت اتحدث مع عمي صالح سليم عن فنانة شهيرة ومبدعة في الموسيقى، وكان الراحل صالح سليم يتذوق الفن ويعشقه"، وفي أحد المرات طنط زينب اعتقدت إني ابنها هشام وكانت تتلغبط بيننا وتقول انتوا لازم تمثلوا مع بعض.

عمرو سليم

أبرز تصريحات عمرو سليم

وتابع خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي د. عمرو الليثي علي قناة الحياة في سهرة بمناسبة ليلة رأس السنة، أنه في الأيام الأخيرة كان دائمً ما يقول له أنه بخير وبصحة جيدة وفي آخر مكالمة لي قال أنه يحبني جدًا ويدعو لي ربنا يخليك ليا وكان إنسان وفنان راقي.

تفاصيل اللقاء

وعلي جانب آخر، تحدث عمرو سليم خلال الحلقة عن عمله بشارع علي محمد علي وأيضًا تحدث عن خوضه تجربة التمثيل ولماذا لم تستمر كما تحدث عن أسرته وعلاقته بزوجته وأبناءه وأحفاده.

كما تناولت الحلقة الحديث عن حالة النشاط الفني المكثف التي يعيشها وأقرب المطربين إلى قلبه ورأيه في اغاني المهرجانات والذوق الموسيقي.