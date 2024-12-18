انت الأن تتابع خبر بلوك رياضي ضيق.. ياسمين صبري تستعرض رشاقة جسمها من داخل الجيم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إستعرضت الممثلة المصرية ياسمين صبري رشاقة جسمها في احدث إطلالاتها على متابعيها، بصورة عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها من داخل الجيم، حيث كانت ترتدي توب أسود ضيق من دون اكمام مع سروال ريلضي ضيق، وربطت شعرها إلى الخلف مع مكياج هادئ لوجهها.

وكانت تألقت ياسمين صبري، بإطلالة ملفتة خلال حضورها ختام سباق جائزة الفورمولا 1 في أبو ظبي.

وأطلت ياسمين بإطلالة كاجوال أنيقة، إذ اختارت قميصاً باللون الأبيض جاء بقصة قصيرة، من دار أزياء prada، ويبلغ سعره 1380 دولار تقريبا.

واختارت ياسمين صبري مع القميص، بنطلون جينز بقصة ضيقة تعانق الجسد، ونسقت معه حزام باللون الزهري من دار أزياء Hermes ويبلغ سعره 851 دولار.