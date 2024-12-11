نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. إنجي المقدم ضيفة برنامج "أسرار النجوم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل الفنانة إنجي المقدم، غدًا الخميس الموافق 12 ديسمبر، ضيفة في برنامج "أسرار النجوم"، الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي، عبر إذاعة الراديو "نجوم إف إم"، ومن المقرر أن تكشف خلال اللقاء عن كثير من الأسرار المتعلقة بحياتها الخاصة وبداياتها الفنية، وكواليس آخر أعمالها الفنية.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ "نجوم إف إم"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" البوستر الرسمي للحلقة، وأرفقت به تعليقًا:" استنوا النجمة إنجي المقدم هتكون ضيفتنا يوم الخميس في برنامج أسرار النجوم مع إنجي علي الساعة 8 مساءً".



أحدث أعمال إنجي المقدم

يعرض الآن لـ إنجي المقدم مسلسل "وتر حساس"، ويشارك في بطولة العمل نخبة متميزة من نجوم ونجمات الدراما المصرية على رأسهم الفنانة صبا مبارك، محمد علاء، هيدي كرم، محمد على رزق، محمد العمروسى، لبنى ونس، صالح عبد النبي، تميم عبده، عزوز عادل، كريم العمرى، شريف الشعشاعى، نورا مهدى، وآخرين من النجوم، والمسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.

أحداث وتر حساس

وتدور أحداث مسلسل "وتر حساس" في إطار اجتماعي إنساني، حول خبايا النفس البشرية في العلاقات بين أقرب الناس، مضيفًا: على سبيل المثال ممكن تتعامل مع شخص معين بطريقة معينة ولكن تكتشف بعد فترة أنه بقى حد تاني لما ضغطت على الوتر الحساس اللي كان مخبيه عن الناس.