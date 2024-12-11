نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية مشاهدة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 174 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث عشاق الدراما التركية والمسلسلات التاريخية عن الحلقة 174 من مسلسل "المؤسس عثمان" الذي يُعد واحدًا من أبرز الأعمال التاريخية المعروضة حاليًا.

قيامه عثمان يتصدر محركات البحث

حيث حقق المسلسل نسب مشاهدة عالية في الوطن العربي لأنه يسرد فترة حكم عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية وجهوده في توطيد أركانها كما يحظى المسلسل بشعبية واسعة بفضل تسلسل أحداثه المشوقة وعمق شخصياته ويكون الجماهير على موعد مع المزيد من الإثارة في الحلقة المقبلة التي ينتظرونها بفارغ الصبر حيث تتناول الحلقة الجديدة مواجهة مثيرة بين عثمان وصوفيا التي تستمر في محاولاتها للانتقام بعد هروبها مع لوكاس في الحلقة السابقة كما يتوقع المشاهدين رؤيه المزيد من المفاجآت في الأحداث القادمة التي ستزيد من حماس المشاهدين.

مسلسل قيامه عثمان

هذا هو موعد عرض الحلقة 174 من مسلسل قيامه عثمان

و من المقرر أن يتم عرض الحلقة 174:

• يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً على قناة ATV التركية.

• بينما تُعرض مترجمة على قناة دوت الخليج الجزائرية في اليوم التالي عند الساعة العاشرة والنصف مساءً.

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إذا كنت من عشاق مسلسل قيامه عثمان قم بضبط تلك الترددات

كما يبحث المشاهدون عن القنوات التي تبث المسلسل لضبط تردداتها على أجهزة الاستقبال الخاصة بهم حيث:

• يتم بث حلقات المسلسل أسبوعيًا عبر قناتي ATV التركية والفجر الجزائرية.

و إذا كنت تريد المشاهدة عبر تلك القنوات إليك الترددات:

• تردد قناة ATV التركية:

• القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10796

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

• القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 12692

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

• تردد قناة دوت الخليج الجزائرية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12645

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

• القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11034

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

و يُعد مسلسل "المؤسس عثمان" من أبرز الأعمال التي تعكس حقبة تاريخية مهمة، ويواصل جذب المشاهدين بفضل حبكته المميزة وأحداثه المثيرة.