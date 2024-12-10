نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "عودة العمالقة.. رمضان 2025 يشعل المنافسة بأقوى دراما وأكبر نجوم الشاشة" تقرير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يعود شهر رمضان هذا العام بحماس غير مسبوق مع خريطة مسلسلات رمضان 2025 التي تعد بتقديم أقوى المواسم الدرامية على الإطلاق. يجمع الموسم بين عمالقة الفن العربي وأعمال متنوعة تمزج بين الدراما الاجتماعية، التشويق، والإثارة، ما ينذر بمنافسة مشتعلة تخطف الأنظار.

ويبرز جريدة وموقع دوت الخليج الضوء في هذا التقرير عن أهم أعمال رمضان 2025

"العتاولة 2": أحمد السقا وطارق لطفي يجتمعان مجدداً في مواجهة درامية شرسة، بمشاركة زينة وباسم سمرة.

"المداح 5": حمادة هلال يعود بالموسم الخامس من الملحمة الروحانية، ويشاركه البطولة غادة عادل وخالد الصاوي.

"جودر: ألف ليلة وليلة 2": الموسم الثاني من العمل الأسطوري، بطولة ياسر جلال وياسمين رئيس.

"فهد البطل": أحمد العوضي يخوض رحلة مليئة بالإثارة مع ميرنا نور الدين وأحمد عبد العزيز.

"اش اش": بطولة مي عمر وماجد المصري، في دراما اجتماعية مشوقة تضم نخبة من النجوم.

"الغاوي": دراما شعبية بلمسة أحمد مكي

مسلسل "الغاوي" يتصدر التوقعات بفضل الحبكة الشعبية المثيرة التي تجمع بين التحديات الاجتماعية والتشويق. ويعتبر العمل تجربة إخراجية فريدة للنجم أحمد مكي، مما يجعله أحد أكثر الأعمال المنتظرة.

عودة عمالقة الشاشة

رمضان 2025 يشهد أيضاً عودة أسماء لامعة مثل مصطفى شعبان في "حكيم باشا"، ونيلي كريم مع روبي وكندة علوش في "جاني في المنام"، بالإضافة إلى عمرو سعد وإلهام شاهين في "سيد الناس". أما الدراما اللبنانية فتتألق بـ"نسمات أيلول" بمشاركة صباح الجزائري ومحمد حداقي.

موسم استثنائي ينتظر الجمهور

من الإبداع الفني إلى قصص ملهمة، رمضان 2025 يثبت أنه موسم عودة العمالقة وميدان لمعركة درامية لا تفوَّت. المنافسة ستكون على أشدها بين النجوم والأعمال، والجمهور على موعد مع أروع ليالي الشهر الفضيل!