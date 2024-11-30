انت الأن تتابع خبر شيرين عبد الوهاب تمازح الجمهورعلى المسرح بالكويت بسبب طائرة مسيرة - بالفيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في حفلها ليلة أمس، أثارت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب ضحك الجمهور بموقف طريف بعد ملاحظتها وجود طائرة مسيرة تقوم بالتصوير أثناء الحفلة، مازحت شيرين الحضور قائلة: "الدنيا ساقعة أوي"، وأضافت: "أنا دفيانة بحبكم، حد عنده جمهور حلو كده ويبقى بردان".

ثم أشارت إلى الطائرة المسيرة قائلة: "هي بس بنت الحلال دي تبعد عننا، روحي طيري شعر الدكتور نبيل"، في إشارة إلى طبيبها الذي كان حاضراً، مما أسعد الحضور.

وفي فقرة أخرى من الحفل، كشفت شيرين عن كواليس أغنيتها "قالك نسيني"، التي شاركت فيها ابنتها هنا في الكورال. وقالت إنها أعجبت بالأغنية أثناء وجودها مع الموزع توما، وعندما عادت إلى المنزل وأخذت هنا معها إلى الأستوديو، طلبت منها أن تغني. وأشارت إلى أن ابنتها أضافت للأغنية دفا، وأن النسخة الجديدة التي ستُطرح على يوتيوب ستحتوي على صوتها بشكل أكبر.