نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكلمات مؤثرة.. رامي إمام ينعي والدة مي عز الدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص المخرج رامي إمام، على مواساة الفنانة مي عز الدين في وفاة والدتها، التي رحلت عن عالمنا أول أمس الجمعة، بعد صراع طويل مع المرض، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشر "إمام" صورة لـ مي عز الدين ووالدتها، وعلق عليها قائلًا: "البقاء لله.. خالص التعازي للصديقة العزيزة مي عز الدين في وفاة والدتها السيدة مها.. ربنا يرحمها ويغفر لها".

منشور رامي إمام

وفاة والدة مي عز الدين

ورحلت والدة مي عز الدين عن عالمنا أول أمس الجمعة 22 نوفمبر، بعد صراع طويل مع المرض، حيث عانت منذ سنوات من مرض الكلي، وكانت تخضع لجلسات غسيل كلوي بصفة دورية.

صراع والدة مي عز الدين مع المرض





وكشفت الفنانة مي عز الدين في وقت سابق عن معاناة والدتها من وعكة صحية شديدة، وطلبت من متابعيها الدعاء لها بالشفاء العاجل، وأكدت أن حالتها الصحية كانت في تراجع خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن والدتها بدأت في إجراء جلسات غسيل كلى.