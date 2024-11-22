نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - ياسمين رئيس تتصدر التريند.. ما علاقة ذلك بـ فستان زفافها (تفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة ياسمين رئيس محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي بعدما أعلنت تبرعها بفستان زفافها، في خطوة إنسانية أثارت إعجاب متابعيها. يأتي ذلك بالتزامن مع عرض فيلمها الجديد "الفستان الأبيض"، الذي انطلق حديثًا في دور السينما ويحقق تفاعلًا واسعًا.

تبرع إنساني ورسالة دعم للعروسات

كشفت ياسمين رئيس عبر فيديو نشرته على حسابها الرسمي في إنستجرام عن قرارها بالتبرع بفستان زفافها لإحدى الفتيات المقبلات على الزواج. وأوضحت أن الفكرة استلهمتها أثناء تصوير فيلمها "الفستان الأبيض"، حيث عاشت مشاعر مشابهة لشخصية "وردة" التي تؤديها في الفيلم.

قالت في الفيديو: "فستان الزفاف حاجة بتفرح وبتخليكي تحسي أنك طفلة تاني، وعايزة أدي فستاني لعروسة حلوة تفرح بيه زي ما أنا فرحت بيه يوم فرحي". كما أطلقت حملة بعنوان Share a Smile لدعم فتيات أخريات، مشيرة إلى أنها ستسلم الفستان بنفسها في عرض خاص بإحدى السينمات.

فيلم "الفستان الأبيض" يحقق نجاحًا جماهيريًا

يشهد فيلم "الفستان الأبيض" تفاعلًا كبيرًا منذ طرحه في دور العرض يوم الأربعاء الماضي. يشارك في بطولة الفيلم مجموعة من النجوم، بينهم أسماء جلال، أحمد خالد صالح، وسلوى محمد علي. وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي مشوق حول رحلة "وردة"، الفتاة التي تواجه تحديًا كبيرًا قبل يوم زفافها.

نشاط فني مكثف لياسمين رئيس

تعيش ياسمين حالة من النشاط الفني حاليًا، حيث تنتقل بين نجاح فيلمها الجديد وتحضيرات أعمالها المقبلة. ورغم غيابها عن موسم رمضان 2025 بسبب تأجيل مسلسلها "قتل اختياري"، إلا أن جمهورها ينتظر عودتها بشغف بعد انتهاء الموسم.