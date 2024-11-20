نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - هؤلاء النجوم لن يظهروا عبر نافذة دراما رمضان 2025.. لكلٍ أسبابه الخاصة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب موسم رمضان 2025، الذي يشهد منافسة شرسة بين الأعمال الفنية المتنوعة، لوحظ غياب عدد من النجوم الذين اعتاد الجمهور على متابعتهم في هذا الموسم الدرامي. رغم إعلان بعضهم عن أعمال جديدة، إلا أن عقبات مختلفة حالت دون مشاركتهم، سواء تأجيل التصوير أو مشكلات إنتاجية وتسويقية.

أبرز الغائبين عن دراما رمضان 2025

يحيى الفخراني

يغيب النجم يحيى الفخراني رغم الإعلان مسبقًا عن مسلسل "الأستاذ"، لكن المنتج جمال العدل أوضح تأجيل العمل بسبب مشكلات في التسويق والتصوير. آخر ظهور للفخراني كان في رمضان 2024 بمسلسل "عتبات البهجة".

يسرا

تواصل النجمة يسرا غيابها للعام الثاني على التوالي بعد مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" في رمضان 2023، الذي حظي بمشاركة نخبة من الفنانين منهم شيماء سيف ومايان السيد.

محمد رمضان

يغيب محمد رمضان للمرة الثانية على التوالي، على الرغم من تصريحاته السابقة عن نيته المشاركة في رمضان 2025. آخر أعماله في الموسم الرمضاني كان مسلسل "جعفر العمدة" الذي حقق نجاحًا كبيرًا في رمضان 2023.

كريم عبدالعزيز

بعد نجاح مسلسل "الحشاشين" في رمضان الماضي، لن يشارك كريم عبدالعزيز في موسم 2025، دون الكشف أسباب محددة.

محمد إمام

كان من المقرر أن يطل محمد إمام على جمهوره في رمضان 2025 بمسلسل "الكينج"، لكن تأجل العمل إلى رمضان 2026 بسبب ضخامة الإنتاج وتصويره في أكثر من دولة.

سامح حسين

أعلن سامح حسين تأجيل عرض مسلسله "برمودا" إلى ما بعد رمضان، مكتفيًا بالكشف مشاريع سينمائية قادمة.

أحمد عز

يغيب أحمد عز للعام الثالث على التوالي عن الدراما الرمضانية. آخر مشاركاته كانت في مسلسل "الاختيار 3" في رمضان 2023.

أمير كرارة

يغيب أمير كرارة بعد مسيرة متواصلة في المواسم الرمضانية، حيث كان آخر أعماله مسلسل "بيت الرفاعي" في رمضان الماضي.