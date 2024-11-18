أمير صلاح الدين ينضم لمسلسل "العتاولة 2"

القاهرة - محمد ابراهيم - إنضم الفنان أمير صلاح الدين مؤخرًا لأسرة مسلسل "العتاولة 2" المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2025، حيث أنه بدء فى تصوير مشاهده الأولى من أحداث المسلسل منذ عدة أيام.

وأعرب الفنان أمير صلاح الدين في بيان صحفي له عن سعادته بإنضمامه لأسرة العتاولة 2، وذلك بعد الجماهيرية والنجاح الكبير الذى حققه العمل فى الجزء الأول الذى عرض فى رمضان الماضي.

أبطال العتاولة 2



مسلسل "العتاولة 2" يشارك فى بطولته نخبه كبيرة من النجوم من بينهم أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مصطفى أبو سريع، وآخرين من الفنانين المشاركين فى الجزء الأول، بالإضافة إلى نجوم آخرين قد إنضموا مؤخرًا الجزء الثاني، العتاولة من تأليف مصطفى جمال هشام، إخراج أحمد خالد موسى وإنتاج " سيدارز آرت برودكشن " صّباح إخوان.

تفاصيل بودكاست أمير صلاح الدين





من جهه أخرى يقوم الفنان أمير صلاح حاليا بإستكمال باقي حلقات الموسم الثاني من بودكاست "برنس الليالي"، بالإضافة إلى تصوير عدة أعمال فنية بين الدراما والسينما والغناء، سوف يعلن عن هذه المشروعات في وقت لاحق.

يذكر أن هذه هى التجربة الثانية للفنان أمير صلاح الدين فى تقديم البرامج، حيث كانت التجربة السابقة له مع الفنانة يسرا اللوزي، من خلال برنامج "ميكروفون " الذى يتم عرضه حاليا على قناة " إم بى سى ".

من جهه أخرى قد شارك الفنان أمير صلاح الدين مؤخرا مع فريق " بلاك تيما " فى إحتفالية " إتحاد القبايل " بحضور سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكري إحتفالات أكتوبر بإستاذ العاصمة الإدارية الجديدة، حيث شارك مع بلاك تيما فى إحياء الحفل وتقديم الأوبريت الغنائى كل من النجم محمد منير، أنغام، هشام عباس، حميد الشاعرىي، حكيم، الأوبريت كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي.