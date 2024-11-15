نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليدي جاجا تغزو "Wednesday": ظهور مفاجئ في الموسم الثاني! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت مصادر موثوقة لموقع Variety أن المغنية العالمية ليدي جاجا ستظهر في الموسم الثاني من مسلسل "Wednesday"، رغم عدم رد منصة نتفليكس على الخبر حتى الآن.

ورغم عدم الكشف تفاصيل دورها، يُعتقد أن ظهور جاجا سيكون قصيرًا، على الرغم من محاولات فريق الإنتاج لزيادة مساحة دورها في المسلسل. يتم تصوير الموسم الثاني حاليًا في أيرلندا، والجميع في انتظار ما ستقدمه هذه النجمة البارزة.

أبطال مسلسل wednesday

العمل من إخراج المخرج تيم بيرتون ويدور حول الابنة الفخرية لعائلة آدامز التي تقوم بدورها الممثلة الشابة جينا أورتيجا، ومن بين الممثلين الذين انضموا إلى أورتيجا، كاثرين زيتا جونز بدور والدتها مورتيسيا آدامز، ولويس جوزمان في دور أخيها جوميز آدامز، وفريد أريميسن في دور العم فيستر، وإسحاق أوردونيز في دور باجسلي أدامز، ومن بين أعضاء فريق التمثيل الآخرين جويندولين كريستي، جيمي ماكشين، بيرسي هاينز وايت، هانتر دوهان، إيما مايرز، جوي صنداي، نعومي أوجاوا، موسى مصطفى، جورجي فارمر، ريكي ليندهوم، وكريستينا ريتشي.

وتدور قصة مسلسل Wednesday حول الشخصية الفخرية وهي تحضر أكاديمية نيفرمور، وهي مدرسة حيث يتمتع الأطفال الخارقون بفرصة التعلم وإتقان قدراتهم، ومن خلالها تتمكن Wednesday من تحسين مهاراتها النفسية، من خلال التعامل مع طلاب وشخصيات أخرى أثناء مشاركتهم في أنشطة مدرسية خارقة للطبيعة، بالإضافة إلى إيقاف موجة القتل الوحشية، كل ذلك أثناء محاولتها التنقل في علاقاتها الجديدة في المدرسة.