نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد عرض الحلقتين 9 و10 من مسلسل "6 شهور" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل مسلسل "6 شهور" بطولة الفنان نور النبوي والفنانة نور إيهاب، في جذب الكثير من المشاهدين حلقة تلو الأخرى، حيث تشهد الحلقات تطورًا سريعًا ومليئة بالأحداث المشوقة والمثيرة، وذلك خاصة بعد إقتراب الحلقات الأخيرة من العمل.

وينتظر الجمهور عرض الحلقتين الـ9 و10 من العمل، الذي من المقرر عرضهما يوم الأربعاء المقبل الموافق 20 نوفمبر بعد منتصف الليل، حيث أن العمل مكون من 10 حلقات، ويعرض حلقتين أسبوعيًا كل يوم أربعاء عبر منصة WATCH IT.

مسلسل 6 شهور

تفاصيل مسلسل "6 شهور"

و مسلسل "6 شهور" من بطولة نور النبوي، نور إيهاب، مراد مكرم، أمجد الحجار، مروان فارس، ميشيل ميلاد، وسلوى محمد علي، ويعتمد على ظهور العديد من ضيوف الشرف، ومن تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام وإخراج مصطفى صولي، وإنتاج شركة أروما.

أحداث مسلسل "6 شهور"

وتدور أحداث مسلسل 6 شهور من بطولة نور النبوي، في إطار اجتماعي لايت، يحمل مفاجآت عديدة، ويناقش عالم الـ Real Estate، كما يركز على حياة الشباب ومشاكلهم في العمل بعد التخرج من الجامعة.