أمير صلاح الدين فى حلقة مختلفة مع محمود عبد المغنى فى "برنس الليالى"

القاهرة - محمد ابراهيم - استضاف الفنان أمير صلاح الدين أمس الفنان محمود عبد المغنى فى حلقة جديدة من بودكاست " برنس الليالى "، حيث يتطرق أمير للعديد من المحطات العملية والشخصية والإنسانية فى حياة الفنان محمود عبد المغنى، والتى تحدث عنها لأول مرة، بالإضافة إلى الكثير من المحاور التى إتسمت بالعفوية والصراحة والكوميديا فى إطار ترفيهى تناسب مع فكرة البودكاست.



هذا ويتم عرض حلقات " برنس الليالى " يوم الأحد من كل أسبوع على جميع منصات مواقع التواصل الإجتماعى، بالإضافة إلى عرضها على القناة الرسمية للبرنامج على" يوتيوب "."

ولقد إستضاف الفنان أمير صلاح فى الحلقات السابقة من " برنس الليالى " الكثير من النجوم والمشاهير من بينهم الفنان محمد ممدوح، محمد ثروت، إنجى المقدم، زهرة رامى، نغم صالح، محمد على رزق، حمزة العيلي، محمد عبد العظيم وغيرهم من الفنانين المقرر إستضافتهم فى الحلقات القادمة.

ويعتبر هذا هو التعاول الأول بين الفنان أمير صلاح الدين وبين ستوديو 77 القائم على إنتاج وعرض " برنس الليالى ".