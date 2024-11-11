أكرم حسني يعود لمسرح موسم الرياض بمسرحية "ألف تيتة وتيتة" يستعد النجم أكرم حسني للقاء جمهوره في السعودية على المسرح من جديد من خلال العرض المسرحي ألف تيتة وتيتة ال إقرأ المزيد

يستعد النجم أكرم حسني للقاء جمهوره في السعودية على المسرح من جديد، من خلال العرض المسرحي "ألف تيتة وتيتة"، الذي يعرض ضمن فعاليات موسم الرياض.

ونشر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة السعودية العامة للترفيه، عبر حسابه الرسمي في موقع "إكس" بوستر المسرحية، التي تعرض على مسرح محمد العلي في الفترة من 21 إلى 25 نوفمبر الجاري.

ويشارك في بطولة مسرحية "ألف تيتة وتيتة" إلى جانب أكرم حسني كل من بيومي فؤاد وميرنا جميل ومجموعة من النجوم.

يذكر أن أكرم حسني شارك في النسخة الخامسة من موسم الرياض العام الماضي بمسرحية "تطبق الشروط والأحكام".

وإلى جانب أكرم حسني، شارك في بطولة المسرحية بيومي فؤاد وأسيل عمران ومحمد أوتاكا وإسماعيل فرغلي.

تدور أحداث المسرحية حول طباخ شاب يقع في غرام ابنة مدير المطعم الذي يعمل به، وعندما يتقدم للزواج منها، يشترط والدها عدة شروط حتى تتم تلك الزيجة، ومنها دخوله دار مسنين مخصصة للمجرمين المعتزلين.

من ناحية أخرى، يستعد أكرم حسني لخوض موسم رمضان 2025 من خلال مسلسل "الكابتن"، ويتعاون فيه مع المخرج معتز التوني الذي يعمل حاليا على اختيار باقي الأبطال.