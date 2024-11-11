اليوم.. عزاء والده الفنان أحمد محارب

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان أحمد محارب عن موعد عزاء والدته التي انتقلت إلى رحمة الله يوم أمس الأحد، حيث تم دفن جثمانها في مقابر العائلة بمنطقة كفر فاروق في عين شمس.

وكتب أحمد محارب علي صفحته الشخصية موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”: “عزاء والدتي الحبيبة رحمه الله عليها غدا ان شاء الله الاثنين 11/11/ 2025 بمسجد أسد ابن الفرات شارع التحرير الدقي، رجاء الدعاء لها بالرحمه والمغفرة أن شاء الله”.

من ناحية أخرى، بدأ الفنان أحمد محارب تصوير مشاهده في مسلسل "جودر" منذ عدة أيام، الذي من المقرر عرضه في رمضان 2025.

أعمال أحمد محارب

مسلسل "جودر" يتكون من 15 حلقة ويستند إلى حكايات من "ألف ليلة وليلة"، وكان قد تم الإعلان عن العمل تحت هذا الاسم مبدئيًا. المسلسل من بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد فتحي، هنادي مهنا، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، عايدة رياض، جيهان الشماشرجي، محمود البزاوي، ومجدي فكري. العمل من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري، ومن إنتاج شركتي ميديا هب سعدي – جوهر، وأروما للمنتج تامر مرتضى.

ومن ناحية أخرى، يواصل محارب تصوير فيلمه الجديد "درويش"، الذي يشارك في بطولته مع النجم عمرو يوسف بعد انضمامه مؤخرًا إلى طاقم العمل. بدأ تصوير الفيلم قبل أسبوعين، ومن المتوقع أن يستمر التصوير في عدة مواقع.

تفاصيل فيلم درويش

تدور أحداث الفيلم في فترة الأربعينيات، وهو من تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي، ويشارك في بطولته إلى جانب عمرو يوسف كل من: دينا الشربيني، تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، وخالد كمال.