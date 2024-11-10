نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل شخصية محمد نجاتي في "حكيم الباشا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك الفنان محمد نجاتي، في السباق الرمضاني القادم 2025، بمسلسل «حكيم الباشا» بطولة النجم مصطفى شعبان، وسهر الصايغ والمسلسل مكون من 30 حلقة..

تفاصيل شخصية محمد نجاتي في «حكيم الباشا»

ويجسد محمد نجاتي، خلال أحداث العمل شخصية ابن عم حكيم الذى يجسده مصطفى شعبان، ويظهر له كل الكره خلال أحداث العمل بسبب تميزه عليه في كل شيء.

أحداث مسلسل حكيم الباشا

وتدور أحداثه حول تجارة الآثار في إحدى المناطق الشعبية في مصر، ويدخل مصطفى شعبان في مشكلة أمام منذر رياحنة، كما يظهر رياض الخولي بدور عم مصطفى شعبان ويدخلان في صراعات كبيرة،

أبطال مسلسل حكيم الباشا

ويضم مسلسل حكيم الباشا، بجانب مصطفى شعبان، عدد من النجوم أبرزهم: سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، أحمد صيام، منذر رياحنة، سلوى عثمان.

اعمال جمعت مصطفى شعبان ومحمد نجاتي

ويذكر ان مسلسل حكيم الباشا يعتبر التعاون الثالث بين شعبان ونجاتي بعد مسلسلي مزاج الخير الذي عرض عام 2013، وبابا المجال 2023، وحققا خلالهما نجاحًا كبيرًا وقت عرضهما.

اخر اعمال محمد نجاتي

وكان اخر اعمال محمد نجاتي هو مشاركته في حكاية "رق الحبيب"، ضمن حكايات مسلسل "ورا كل باب"، من بطولة سوسن بدر، وأحمد فؤاد سليم، وايضا شارك في مسلسل”صيد العقارب”، من بطولة غادة عبد الرازق، رياض الخولي، أحمد ماهر، سيمون، مجدي بدر، أحمد جمال سعيد، ومن تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن، وكما شارك في مسلسل العتاولة، من بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، ومن تأليف هشام هلال، ومن إخراج أحمد خالد موسى.