نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤلف أغنية صبية لـ "دوت الخليج الفني": بألف أغنية لعمرو دياب تعبر عن الصيف وأول أغنية ليا كانت مع المطربة هدى (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث مؤلف أغنية صبية عصام شعبان في حوار خاص مع "دوت الخليج الفني"، عن كواليس تصوير الأغنية مع فريق العمل، وكشف رأيه في هذا النوع من الغناء وهذه اللهجة ومدى تأثير هذا العمل على الجمهور،، وإلى نص الحوار..

في البداية حدثنا عن التعاون مع الفنانة هايدي موسي في أغنية صبية؟

هذا التعاون الأول بيننا والأغنية باللهجة البدوية السيناوية وأول مرة كنت أكتب اللون ده لكن مش غريب عليا كلهجة لإن أصلًا مولود في الصعيد والمكان الذي تم التصوير به كان قريب من مكان سكني فكانت بالنسبة لي خفيفة عليا.

كيف توصلت لفكرة هذه الأغنية؟

الموضوع بالنسبة لي مفتوح والفكرة بتجيني فجأة وغير مجهزة، وكانت أغنية صبية جاهزة ثم قمت بعرضها على هايدي موسى وكانت من ألحان مصطفى غانم وحضرت التصوير مع هايدي لمراجعة اللهجة ولكنها كانت ممتازة فيها.

حدثنا عن أعمالك الجديدة في الفتره القادمة؟

أحضر للفنان عمرو دياب أغنية من ألحان عمرو دياب نفسه وبحضر أيضًا أغنية لسموزين باسم «جمال البنات» وأيضًا للفنان أحمد سعد وأغنية عمرو دياب من النوع المقسوم وتعبر عن الصيف والحمد لله أنتهينا من تسجيلها ولكن لم يتم تحديد موعد طرحها.

متى بدأت مشوارك الفني؟

بدأت من ثانويه عامة تقريبًا عام 2006 وكنت بكتب أغاني ولكن أول شغل ليا من 2009 وأول أغنيه ليا مع فنانين مشهورين كانت مع المطربة الشعبية هدى عام 2012 وقمت بتلحين أغاني أيضًا للمطربة هدى منها أغنية جامدة وأيضًا للفنانة شمس الكويتيه أغنية تسمى كهربا.

هل جاءت لك فكرة الدخول في مجال التمثيل أو تأليف أعمال تمثيلية ؟

بالفعل في ورشة كتابة سيناريو مع السيناريست ناهد وحيد بشارك فيها ككاتب لكن مجال التمثيل نفسه لم أخوض التجربه ولم أفكر بها من قبل.

من المطرب الذي تريد العمل معه الفترة القادمة؟

طبعًا الفنان حماقي والفنان تامر حسني وأيضًا صوت مصر الأول الفنانة شيرين عبد الوهاب.