نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رشا عزت الجزار مؤلفة مسلسل "مليحة" تتهم مؤلفة "الهوى سلطان" بسرقة فكرة الفيلم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت الكاتبة رشا الجزار مؤلفة مسلسل "مليحة" من خلال منشور عبر صفحتها الرسمية، رسالة نارية لمؤلفة "الهوى سلطان"، واتهمتها بسرقة فكرة الفيلم.

وكتبت رشا: فيلم (الهوي سلطان) هو معالجة فيلم (حُبي الأول) من تأليفي، في سبتمبر عام 2017 قمت بكتابة معالجة فيلم روائي طويل بعنوان (حبي الأول)، ودا كان أسم مؤقت للفيلم، ومثبت عندي على الايميلات والواتس آب بالتواريخ المراسلات للمخرجين والمنتجين في رحلة البحث عن إنتاج من حينها وحتي اشهر قريبة.

وأضافت الجزار:" كان المورال بتاعي، ان الحب ممكن يكون قريب منك جدا وانت مش شايفة ولا واخد بالك منه لانك مسميه اي أسم تاني (صداقة، عشرة، جيره، اخوه... الخ)، مش شايفة مع إنه ممكن يبقي قريب منك جدا، ودا لانك ملبسه امبرله مختلفة في المسمي، يوم الخميس 7 نوفمبر الحالي، دخلت السينما عشان اشوف فيلم (الهوي سلطان)، ودا لاني بنتظر اي فيلم جديد ينزل السينما وبجري عشان اشوفه، وكنت متحمسه جدا لاني بحب منة شلبي وبشوف كل اعمالها".

واستكملت رشا الجزار: "اتفاجئت ان قصة الفيلم كامله (باكد تاني كامله) مسروقة من قصة فيلمي (حبي الأول)، بكل التفاصيل.. مع اختلاف اللوكيشن والحوار عندي في قصتي كنت مسكنه البطل والبطلة في نفس العمارة في شقتين فوق بعض دون مبالغة لو ذكرت التفاصيل اللي عندي في قصتي واوجه التطابق بنها وبين اللي شوفته في فيلم الهوي سلطان، التطابق هيتجاوز ال 70% الفكرة والقصة وكل الاحداث الرئيسية بتفاصيل ما سيحدث مع الابطال مسروقين من قصتي (حبي الاولي)".

وأكدت رشا الجزار:" حاولت على مدار يومين اتواصل مع مؤلفة ومخرجت فيلم (الهوي سلطان)، لكنها لم ترد على تليفوناتي، مع اني بعتلها رسالة على الواتس وعرفتها بنفسي وطلبت اني اكلمها ضروري، ورجعت بعدها اتصلت بيها تاني مرتين ولم ترد البوست دا فقط من اجلي انا ومن اجل حقي في الدفاع عن شغلي، وليس من اجل اي شئ آخر.. صعب جدا يحصل معاك كل هذا الانتهاك والسرقة لابداعك وشغلك ومتقولش... مع ان لو كانت مؤلفة الفيلم ردت عليا واوجدتلي تفسير لما حدث ربما كنت سكت وسامحت، لكن سرقة وتجاهل وقح شئ مؤلم اجبرني على الكتابة هنا امام الناس".

وأوضحت الجزار: "أشهد الله أن فكرة وقصة فيلم (الهوي سطان) الموجود في السينمات حاليا، هو فكرة وقصة وتفاصيل فيلمي (حبي الأول)، وإنه مجهودي وتاليفي ومسروق مني.. ولن اسامح مؤلفة الفيلم على هذا التعدي على حقي الأدبي.. كنت أتمنى أن المؤلفة تتمتع بقدر من الشجاعة وترد عليا وتقولي هل الكم الهائل دا من السرقة حتي في ابسط التفاصيل تالفها فعلا؟ ولا ورقي وقع في ايديها؟ ولا حد حكلها القصة وهي اشتغلت عليها".

واختتم رشا الجزار:" واحب اقول للمؤلفة شئ اخر، انتي "مزعتي القصة"، وسرقتي تفاصلها لكن من على الوش لانك معندكيش جزور ولا الفكرة والقصة طالعة من روحك، مرفق مع الصورة الـ Log- Line لقصة فيلمي (حبي الأول) بقرر تاني التشابة ليس فقط في الفكرة بل القصة بكل تفاصلها، كل الاحترام لباقي صناع العمل من نجوم وفنانين وصناع وشركة إنتاج، لان ملهمش ذنب ولا حد فيهم يعرف.. ومحبتي الكبيرة لمنة شلبي وموهبتها الكبيرة.. انا بالبوست دا بقول "لنفسي- بقول لرشا" انا بدافع عنك وعن حقك وعن شغلك وعن محاولاتك المستمرة في السعي بشرف، عشان اقدر اكمل اكتب بحب وطاقة وشغف وسط كل هذا القبح.. إلى هبة يسري مؤلفة (الهوي سلطان) بقولهالك قدام الناس كلها اهو انا مش مسمحاكي".