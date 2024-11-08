نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيهان خليل: 'أحب تقديم الرومانسية.. والهوى سلطان فيلم جيد الصُنع | فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة جيهان خليل على حضور العرض الخاص لفيلم " الهوى سلطان" الذي أقيم أول أمس بأحد السينمات بمنطقة السادس من اكتوبر بحضور أبطاله.

وقالت جيهان خليل في تصريح خاص لـ دوت الخليج الفني:' كلنا بنحتفل بالفيلم، هو فيلم رومانسي واحنا بقالنا فترة معندناش أفلام رومانسية جيدة الصنع فيها كل العناصر اللي بتبشر بفيلم حلو وأنا موجودة النهاردة عشان أقول لكل الصناع ألف مبروك ".



كما علقت على عدم وجود أفلام رومانسية مؤخرا وأن قد الجمهور قد اعتاد على نوعية محددة قائلة:' هذا غير حقيقي لأن الجمهور يحب جميع الافلام، لم يوجد إحصائية تقول هذا الكلام، على العكس تماما أشعر أن الجمهور يحتاج لرؤية أفلام رومانسية مصنوعة بشكل جيد بها عناصر جيدة، وهذا سيظهر في هذا الفيلم".

وتابعت جيهان خليل:' أنا مش بيتعرض عليا أعمال رومانسية كل الحاجات اللي عملتها دسمة ولكن أحب أقدم الرومانسي جدا ليه لا".

ينتمي فيلم الهوى سلطان إلى فئة الأعمال السينمائية الإجتماعية والذي تدور أحداثه في إطار إجتماعي رومانسي، حول قصة حب تجمع بين على وسارة في إطار واقعي، كما يسلط الضوء على العلاقات العاطفية والحب بين الأصدقاء.



يشارك في بطولة فيلم الهوى سلطان نخبة متميزة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنانة منه شلبي، أحمد داوود، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، ومن تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج كلًا من هاني نجيب وأحمد فهمي.