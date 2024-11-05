انت الأن تتابع خبر أول تعليق من ديانا حداد بعد خضوعها لعملية جراحية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حرصت الفنانة ديانا حداد على طمأنة جمهورها بعد خضوعها لعملية جراحية دقيقة خلال الأيام القليلة الماضية.

في منشور لها عبر حسابها على موقع "X"، أعربت ديانا عن شكرها للأصدقاء والفنانين والإعلاميين وكل من سأل عن صحتها، قائلة: "متابعتكم وسؤالكم كان له الأثر الكبير في قلبي، واعذروني عن عدم تمكني من الرد على الجميع.. شكرا لمحبتكم الكبيرة".

وأضافت: "أنا بخير الحمد لله، وأيام قليلة إن شاء الله سأعود لمزاولة عملي ونشاطي الفني، بحبكم كتييير".

تفاصيل العملية