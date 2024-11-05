نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على آخر إيرادات فيلم "المخفي" بدور العرض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق فيلم "المخفي" بطولة عمرو عبد الجليل، إيرادات متوسطة بدور العرض السينمائية، أمس الاثنين.

إيرادات فيلم المخفي

و بلغت إيرادات فيلم "المخفي"، أمس نحو 105.597 جنية، ليكون بذلك في المركز الثاني بقائمة الأفلام المعروضة.

أحداث فيلم "المخفي"

تدور أحداث فيلم "المخفى" حول شاب تخرج حديثا ويسعى لدخول مجال العمل ولكن لخجله الشديد يصدق كل ما يقال له، مما يجعله يقع في سلسلة من المشاكل نتيجة لتعامله بصدق وحسن النية مع كل من يقابله وهو ما يتم تناوله بشكل كوميدى في مواقف تحدث معه في العمل ومع حبيبته وأهله وأصدقائه، ومع ذلك يستمر في مواجهة الحياة بعفوية وصدق مفرط، مما يزيد من المشاكل التي يقابلها ويجعله يتعرض للخداع بشكل أكبر.

بوستر فيلم “المخفي”

فريق عمل وصناع فيلم "المخفي"

يشارك في بطولة فيلم "المخفي" بطولة نخبة من النجوم ومنهم: النجم عمرو عبدالجليل، أحمد سلطان، محمود حافظ، محمد محمود، بدرية طلبة، ريهام الشنوانى، ريم المصرى، محمد محسن، المطرب الشعبي ريشا كوستا وآخرين، وهو من قصه وسيناريو وحوار أحمد عبدالله وإخراج محمد الشورى.

آخر أعمال الفنان أحمد سلطان

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد سلطان، مسلسل "عمر أفندي" الذي تدور أحداثه حول "علي التهامي" الشاب الثلاثيني المتزوج من ابنة رجل ملياردير هو على خلاف دائم معه، وعند وفاة والده، الرسام المغمور الذي كان منقطعا عنه لفترة بسبب رفض هذا الأخير لزواجه، يذهب بهدف بيع منزل والده القديم، حيث يكتشف سردابا سريا فيه، يقوده إلى زمن آخر، فيعود إلى أربعينيات القرن الماضي، إبان الاحتلال الإنجليزي لمصر، ويجد صورة لوالده، ويتبين أن منزل والده كان في ما مضى بانسيون، تتوالى زياراته واكتشافاته وقصة حب ومشاكل ومواجهات من أجل معرفة سر السرداب، الذي يربط بين زمنين، والذي حقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه وتفاعل معه الجمهور بشدة منذ أولى حلقاته حتى نهايتها.

طاقِم عمَل مسلسل "عمر أفندي"

و ينتمي مسلسل "عمر أفندي" إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية الرومانسية، ويشارك في بطولته كل من أحمد حاتم، رانيا يوسف، آية سماحة، محمد رضوان، مصطفى أبو سريع، رانيا يوسف، محمود حافظ، أحمد سلطان، ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبدالرحمن أبو غزالة، والعمل مكون من 15 حلقات.