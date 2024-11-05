أحمد سعد يرفع شعار كامل العدد في أول ظهور بعد خضوعه لعملية جراحية

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أحمد جودة - القاهرة - أحمد سعد يتألق بحفل غنائى فى ظهوره الأول بعد جراحة الفك.. صور

عاد النجم احمد سعد بحفل غنائى كبير رفع شعار كامل العدد وتألق من خلاله بباقة كبيرة من أغانيه الذى تفاعل معه الجمهور، وذلك بعد غياب حوالى أسبوعين عن إحياء الحفلات وتوقف نشاطه الفني على خلفية إجراءه عملية في الفك.

وتواجد أحمد سعد في ظهوره الأول ولقائه بالجمهور من خلال حفل أقيم وسط حضور جماهيري كبير، حيث قابل الجمهور أحمد سعد بترحيب كبير وتفاعل على مدار الحفل.

وظهر سعد على المسرح بروحه المرحة، مداعبا الجمهور: مساء الخير مساء الخير على الناس على الحلوة، مساء الخير على الناس اللذيذة، خللوا بالكم احنا لسه في التليين، لسه مالينتش، بقالي فترة أجازة وأول يوم انهاردة أغني، الناس عاملة ايه؟ مفرفشين ولا إيه".

وكان قد اعتذر النجم أحمد سعد مؤخرًا عن حفله بمهرجان الموسيقى العربية بسبب تعرضه لوعكة صحية، ومعاناته من آلام فى عظم الفك العلوى، وهبوط فى مستوى الجيوب الأنفية، وأمره الطبيب المعالج بالراحة لمدة أسبوعين، حيث إنه كان غير قادر على الحديث بسبب تلك الوعكة التى تعرض لها، واعتذر أيضا عن كل ارتباطاته الفنية.

ونجح مؤخرا فريق متخصص من استشاري جراحة الوجه والفكين، في إجراء جراحة دقيقة للفنان أحمد سعد، بعد تعرضه لتآكل وضمور في عظام الفك العلوي.