أحمد سالم: الزمالك مهدد بإيقاف قيد جديد بسبب مستحقات باتشيكو

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، على أن القلعة البيضاء مهدد بإيقاف قيد جديد خلال الفترة المقبلة، بسبب مستحقات البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الأبيض السابق.

أحمد سالم: الزمالك مهدد بإيقاف قيد جديد

وقال أحمد سالم في تصريحات عبر برنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك مع محمد أبو العلا: " هناك إيقاف جديد لقيد الزمالك بسبب مستحقات باتشيكو".

وتابع: "غرامة البرتغالي جايمي باتشيكو ضد نادي الزمالك قدرها 819 ألف يورو".

وأوضح أحمد سالم: "الطعن يوقف عقوبة باتشيكو بإيقاف قيد الزمالك".

وواصل: "هذا الكم من الغرامات غير طبيعي ويضع ضغوط على المجلس الحالي".

وأردف: "المجلس الحالي تحمل ما يقرب من نصف مليار جنية غرامات على النادي".

واختتم المتحدث باسم نادي الزمالك حديثه قائلًا: "جاري التواصل مع إبراهيما نداي لتسوية مستحقاته".