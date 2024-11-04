القاهرة - محمد ابراهيم - رانيا فريد شوقي في أحدث ظهور لها بالشال الفلسطيني

شاركت الفنانة رانيا فريد شوقي جمهورها ومتابعيها أحدث صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام، ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز التفاصيل.

رانيا فريد شوقي في أحدث ظهور لها بالشال الفلسطيني



وحرصت الفنانة رانيا فريد شوقي على الظهور وهى ترتدي جاكيت باللون الأسود وتمسك في يدها الشال الفلسطيني، دعمًا للقضية الفلسطينية، وإنهالت عليها تعليقات الجمهور محبين ومحترمين لها ولدعهما للقضية الفلسطينية.

منشور الفنانة رانيا فريد شوقي عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام

أحدث أعمال الفنانة رانيا فريد شوقي



وفي ضوء الحديث عن أحدث أعمال الفنانة رانيا فريد شوقي، فـ هى تشارك في هذه الفترة في العرض المسرحي "مش روميو وجولييت"، والذي إنطلق عرضه في الفترة الأخيرة الماضية على خشبة المسرح القومي بالعتبة تحت قيادة الفنان أيمن الشيوي، ويتم العرض يوميًا في تمام الساعة التاسعة مساءً، عدا يوم الأربعاء من كل إسبوع.

أبطال مسرحية مش روميو وجولييت



والجدير بالذكر إن مسرحية مش روميو وجولييت يشارك بها عدد من عمالقة الفن المصري، على رأسهم الفنان علي الحجار، رانيا فريد شوقي، ميدو عادل، عزت زين، دنيا النشار، طه خليفة، آسر علي، طارق راغب، والمطرية أميرة أحمد، والإخراج للمخرج عصام السيد.