نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد نجاح ملف سري.. هانى سلامة يتعاقد على بطولة فيلم جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفنان هاني سلامة نجاحا كبيرا في مسلسل ملف سري الذي عرض في رمضان 2022، ويواصل نجاحه بالتعاقد علي فيلم جديد.

هانى سلامة يتعاقد على بطولة فيلم جديد

تعاقد هاني سلامة مؤخرًا على بطولة فيلم جديد يحمل عنوان الحارس، تأليف عمر عبد الحليم، إخراج ياسر سامى، ويشاركه فى العمل أحمد الرافعى، وجارى التعاقد مع باقى أبطال العمل خلال الفترة المقبلة.

أحدث أعمال هانى سلامة

ومن ناحية اخري، يخوض هانى منافسات السباق الرمضانى 2025 بمسلسله الجديد أمير العوامرى، بعد أن تم تأجيله أكثر من مرة، وتدور أحداث العمل في إطار إجتماعي تشويقي، والعمل مكون من 30 حلقة، ويجسد هاني سلامة خلال الأحداث، شخصية رجل أعمال يدعى أمير، بينما تجسد سوسن بدر شخصية والدته، ويشارك فيه كل من هاني سلامة، سوسن بدر، ميرهان حسين، خالد زكي، أحمد صفوت، محسن محي الدين، هاجر الشرنوبي، سلوى خطاب، مي سليم، ومن تأليف أحمد صبحي، ومن إخراج محمد النقلي.

اخر اعمال هاني سلامة

وكان اخر اعمال هاني سلامة هو مسلسل ملف سري، تأليف محمود حجاج وإخراج حسن البلاسي، وشارك في العمل كل من عائشة بن أحمد، ماجد المصري، إدوارد، محمد محمود عبدالعزيز، محسن محي الدين، نضال الشافعي، مادلين طبر، دنيا عبدالعزيز، كارولين عزمي، وصبا الرافعي، وايضا شارك في فيلم واحد صحيح، تأليف تامر حبيب وإخراج هادي الباجوري، وشارك في العمل كل من رانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو يوسف، بسمة، وآخرين، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

مسلسل "بين السما والأرض" عرض في رمضان وهو مكون من 15 حلقة، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، يشارك في بطولته هاني سلامة، درة، أحمد بدير، أحمد رزق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي وندى موسى، مسلسل الذنب للكاتبة شاهيناز الفقى وسيناريو وحوار رضا عبد الرزاق ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم ومنهم ماجد المصري وبسنت شوقي والمسلسل مكون من 10 حلقات.