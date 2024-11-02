نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المنتج بلال صبري والفنانة حورية فرغلي يجتمعان للاتفاق على عمل فني قريب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتمع المنتج بلال صبري والفنانة حورية فرغلي للتعاون في عمل فني جديد، حيث تم الإعلان عن هذا المشروع من خلال فيديو تم بثه عبر الصفحة الرسمية لحورية فرغلي.

إضافة إلى ذلك، أعلن بلال صبري عن فزورة للمشاركة، حيث دعا الجمهور لتخمين نوع العمل الفني الجديد، سواء كان أغنية، فيلم، أم مسلسل، مما يضيف طابعًا تفاعليًا بين الجمهور والفنانة.

يشار إلى أن بلال صبري ينتظر عرض فيلم "أوراق التاروت" الذي يضم نخبة من النجوم الكبار، منهم سمية الخشاب، رانيا يوسف، مي سليم، محمد عز، منذر رياحنة، عبد العزيز مخيون، محمد سليمان، علاء مرسي، بوسي شاهين، وأخيرًا ملك طرخان، بالإضافة إلى ضيوف الشرف أحمد التهامي، يوسف منصور (طفل "الغزالة رايقة")، وكنزي رماح.

بينما تستعد حورية فرغلي لعرض فيلم جديد بعد غيابها لمدة 5 سنوات عن السينما بعنوان "المدرسة". وتواصل حورية حاليًا التحضيرات النهائية للفيلم، الذي كتبه محمد شعبان ويخرجه محمد جمال الحديني.

وتعيش حورية فرغلي حاليًا انتعاشة فنية، حيث تعمل أيضًا على تصوير مسلسلها الجديد "سيما ماجي"، الذي يجمعها بالفنانة رانيا يوسف.

وجدير بالذكر أن آخر ظهور لحورية فرغلي في السينما كان عام 2019، من خلال فيلم "حملة فرعون" الذي شارك فيه كل من عمرو سعد، روبي، محمود عبد المغني، محمد لطفي، وسوزان نجم الدين، كما ظهرت أيضًا في نفس العام في فيلم "استدعاء ولي عمرو" مع الفنان محمد عز.