نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيماء سيف تتصدر التريند فما علاقة زوجها محمد كارتر؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر أسم الفنانة شيماء سيف تريند محركات بحث جوجل، فور كشف زوجها محمد كارتر عن تأخر أنجابهما، بعد 6 سنوات من زواجهما، موضحًا أنه يعاني من مشكلة في الإنجاب وطلب من الجمهور الدعاء لهما.

وشارك محمد كارتر جمهوره بمنشور عبر حسابه على فيسبوك: "من فترة طويلة وأنا بسمع الناس لما بتقابل شيماء بتقولها أنتي لو خسيتي هاتخلفي ودلوقتي لما شيماء خست الناس لما بتقابلها بتقولها أيوا كده خسيتي يعني هاتخلفي وهي عمرها مافكرت ترد وبتقول إن شاء الله".

و أضاف: "حتي الناس اللي أنا اعرفهم بيقولولي كده ومحدش فيهم ولا لحظة فكر إنها سليمة ومفيهاش أي حاجة ومعندهاش أي مانع إنها تخلف غير إنها مراتي ولو شيماء كانت اتجوزت أي حد غيري كان زمانها مخلفة عادي جدآ".

أشار: "النصيب والقدر خلها تتجوزني أنا ونكتشف بعد فترة إن عندي مشكلة في الإنجاب وهي علشان عارفة ربنا كويس قالتلي إن كل شيء بميعاد واحنا لسه ميعادنا مجاش وهايجي إن شاء الله دعوتكم".

تعليقات الجمهور على منشور محمد كارتر



وفوراً من مشاركة المنشور نال المنشور على أعجاب الجمهور في الوطن العربي متمنين لهم الذرية الصالحة، وكانت من بين ابرز التعليقات ابن اصول،قليل من يكون صريح مثلك،ربنا يحفظكم ويخليكم لبعض، وغيرها من التعليقات.



تفاصيل مشاركة شيماء سيف في الاعمال الرمضانية

وعلى صعيد آخر، تشارك شيماء سيف في موسم دراما رمضان المقبل 2025 بمسلسل إش إش من بطولة مي عمر، والعمل يدور في إطار اجتماعي شعبي تشويق.

والمسلسل يتناول قصة مي عمر التي تقدم شخصية راقصة درجة ثالثة، وتمر حياتها بأزمات عديدة، والعمل مكون من 30 حلقة، ويضم ماجد المصري، هالة صدقي، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، إنتصار، إيهاب فهمي، إدوارد، عصام السقا، علاء مرسي، وطارق النهري، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

أيضًا تظهر شيماء سيف ضيف شرف ضمن أحداث فيلم ري ستارت مع تامر حسني وهنا الزاهد، والعمل من نوعية الأفلام الكوميدية الرومانسية، وانتهى تصويره منذ فترة، ومن المقرر عرضه في موسم أفلام عيد الفطر المقبل.