مصطفى أبو سريع يفتح صندوق أسراره في "فايق ورايق"

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان مصطفى أبو سريع أسرار في حياته قبل الشهرة وطفولته، كما تحدث عن ممارسته لكرة القدم ولعبه في ناشئين نادي الإتحاد السكندري، وذلك خلال حلوله ضيفا على بودكاست فايق ورايق، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق على يوتيوب.

مصطفى أبو سريع يتحدث عن المدرسة

وقال مصطفى أبو سريع: أمي كانت توقظني مبكرًا من أجل الذهاب إلى المدرسة وكنت في مرحلة الحضانة، ولم أكن أرغب في الاستيقاظ في وقت مبكر، وكنت أرى أنني كطفل يمكنني أن أتعلم في الواحدة ظهرًا.

ممارسة مصطفى أبو سريع لكرة القدم

وواصل مصطفى أبو سريع: كنت بنام على السلم علشان ماروحش المدرسة، وفي التاسعة والنصف صباحًا أجد شقيقتي تستيقظ من أجل غسل السلم أو الكنس لتراني نائمًا وتخبر والدتي، كنت بزوغ من المدرسة في ثانوي علشان ألعب كورة أو أروح السينما، وبدأت لعب الكرة منذ الطفولة، ووالدي كان مشهورًا بسبب لعبه الكرة الشراب في الإسكندرية وكل لاعبي الإتحاد السكندري والأولمبي كانوا يعرفونه.

مصطفى أبو سريع يتحدث عن كواليس مشواره الفني

واختتم مصطفى أبو سريع: التحقت بناشئين نادي الإتحاد السكندري وأنا عمري 14 سنة، وكنا نتمرن في المنتزه، ونجحت في الاختبارات وقتها ولكن أخبروني أنني سأتدرب لمدة سنة ثم سألعب بالفريق في السنة المقبلة، ولكن لم يكن لدي الوعي للانتظار لمدة عام والحفاظ على التمارين فالتحقت بنادي الأولمبي بعدها وأخبروني أيضًا أنني سأتمرن لسنة وألعب في السنة التالية، لذلك لم استمر معهم وتركت احتراف الكرة.

أحدث أعمال مصطفى أبو سريع

ومن ناحيةاخري، يشارك مصطفى أبو سريع في الجزء الثاني من مسلسل العتاولة من بطولة أحمد السقا، والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل 2025، ويشهد العتاولة 2 انضمام عدد من النجمات ومنهن فيفي عبده ونسرين أمين وثراء جبيل، بالإضافة إلى معظم أبطال الجزء الأول وهم أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مصطفى أبو سريع، نهى عابدين، هدى الإتربي، مريم الجندي، وأحمد كشك، والعمل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى.

آخر أعمال مصطفى أبو سريع

وكان اخر اعمال مصطفى أبو سريع تقديم شخصية دياسطي التي قدمها في مسلسل عمر أفندي مع أحمد حاتم، وعُرض العمل على منصة شاهد وقناة ON، وشاركت في بطولته آية سماحة، رانيا يوسف، محمود حافظ، وأحمد سلطان، ومن تأليف مصطفى حمدي وإخراج عبدالرحمن أبو غزالة.

شارك كضيف شرف في فيلم "بيت الروبي"، تأليف محمد الدباح ومن إخراج بيتر ميمي، بطولة كريم عبد العزيز، كريم محمود عبد العزيز، نور، تارا عماد ونخبة من النجوم، فيلم "مرعي البريمو"، من بطولة محمد هنيدي، غادة عادل، نانسي صلاح، لطفي لبيب، مصطفى أبو سريع، محمد محمود، وعلاء مرسي، تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.