مي عز الدين تعتذر عن "الكينج" لمحمد إمام

القاهرة - محمد ابراهيم - اعتذرت الفنانة مي عز الدين عن مسلسل “ الكينج” مع النجم محمد إمام والمخرجة شيرين عادل بعد أن كانت مرشحة لدور البطولة.

وتدور أحداث مسلسل الكينج في إطار تشويقي اجتماعي، حول شاب مصري عضو في عصابات المافيا الدولية تمر حياته بالعديد من الأزمات التي يحاول حلها مع تتابع الأحداث، ومن المفترض أن يتم تصوير العمل بين مصر وأوروبا وعدد من الدول العربية في الأسابيع المقبلة.

يذكر أن محمد صلاح العزب ومحمد إمام حققا سويًا نجاحات عدة في السنوات الماضية ومنها النمر الذي عرض في موسم رمضان 2021، ومسلسل هوجان الذي عرض في رمضان 2019.

وفي السينما عرض لـ محمد إمام مؤخرًا فيلم اللعب مع العيال، تأليف وإخراج شريف عرفه وشارك في العمل كل من أسماء جلال، باسم سمرة، مصطفى غريب، ويزو، بيومي فؤاد، حجاج عبدالعظيم، محمود السيسي، وآخرين.