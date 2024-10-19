أحمد حاتم يكشف عن الدور الذي يتمنى تقديمه

القاهرة - محمد ابراهيم - حل الفنان أحمد حاتم ضيفًا على برنامج ضيفي، الذى يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، والمُذاع على قناة الشرق نيوز، وتحدث خلاله عن الدور الذي يتمني تقديمه.

دور يتمني أحمد حاتم تقديمه

وقال أحمد حاتم: أتمنى تقديم بطولة دور مخابراتى، مثل شخصية رأفت الهجان، مؤكدًا أن دوره فى فيلم السرب كان يُمثل له عملًا عظيمًا، ومشرفًا حتى الأن، أتمنى العمل مع كريم عبدالعزيز، وفى فيلمى القادم أتمنى أن تكون أسماء جلال بطلة الفيلم معى.

أحدث أعمال أحمد حاتم

ومن ناحية أخرى، يعرض حاليا لـ أحمد حاتم فيلم "عاشق"، الذي تدور أحداثه في إطار رومانسي، تجمع قصة حب تنتهي بالزواج بين شاب طبيب يعالج حالات الإدمان، يقع في حب فتاة تتورط في العديد من المشكلات بسبب وقوعها في فخ الإدمان.

آخر أعمال أحمد حاتم

وكان آخر أعمال أحمد حاتم هو مسلسل عمر أفندي، من بطولة آية سماحة، رانيا يوسف، مصطفى أبو سريع، محمود حافظ، أحمد سلطان، محمد عبدالعظيم، محمد رضوان، ميران عبدالوارث، إسماعيل فرغلي، وميمي جمال، ومن تأليف مصطفى حمدي وإخراج عبدالرحمن أبو غزالة.

وأيضا شارك في فيلم السرب ويدور حول قصة حقيقية، وهي ملحمة لـ القوات المسلحة المصرية، حدثت عام 2021 في مدينة درنة في ليبيا، وذلك بعد ارتكاب أعضاء تنظيم داعش الإرهابي جريمة ذبح 21 مصري قبطي، ولذلك نفذ الجيش المصري عملية جوية فى ليبيا ضد تنظيم داعش الإرهابي.