فيديو.. نور إيهاب تكشف ملامح شخصيتها في مسلسل 6 شهور

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة نور إيهاب، عن شخصيتها ضمن أحداث مسلسل «6 شهور»، وذلك من خلال فيديو نشر عبر الصفحة الرسمية لـ watch it بموقع «إنستجرام».

نور إيهاب تكشف ملامح شخصيتها في مسلسل 6 شهور

وظهرت نور إيهاب في المقطع، وهي تروج لمسلسلها الجديد، قائلة: «استنوا لطيفة في مسلسل 6 شهور على watch it».

تفاصيل مسلسل 6 شهور

و مسلسل 6 شهور بطولة النجم نور النبوي، والذي من المفترض انطلاقته عبر منصة watch it الرقمية في الفترة المقبلة، تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة.

موعد عرض مسلسل 6 شهور

ويعرض مسلسل 6 شهور لـ نور النبوي للمرة الأولى عبر منصة watch it، في 23 أكتوبر الجاري، ومن المتوقع أن يشهد الكثير من التفاصيل المثيرة والمشوقة.

قصة مسلسل 6 شهور

وتدور أحداث مسلسل 6 شهور في إطار من التشويق والإثارة حيث سيكون لكل حلقة نجم متواجد في الأحداث ومن المقرر أن يتكون المسلسل من 10 حلقات.

أبطال مسلسل 6 شهور

ويضم مسلسل 6 شهور بطولة نور النبوي، نور إيهاب، ومجدي بدر وعدد كبير من ضيوف الشرف، حيث تجمع كل حلقة ضيف شرف مختلف عن الحلقة السابقة، والمسلسل من تأليف عمرو أبو زيد وأحمد هشام، وإخراج مصطفي سولي، ومشرف عام مصطفى العوضي، وإنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى.

آخر أعمال الفنانة نور ايهاب

وكان آخر أعمال الفنانة نور ايهاب هو مسلسل «الحشاشين»، الذي عرض ضمن موسم رمضان الماضي 2024، العمل بطولة كريم عبد العزيز، ميرنا نور الدين، ونيقولا معوض، وأحمد عبد الوهاب، وسارة الشامي، وايضا شاركت في مسلسل صدفه، الذي عرض ضمن موسم رمضان الماضي 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ التي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب.