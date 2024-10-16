خاص| عادل عطية: لم اعتزل وأعود بمسلسل "جريمة منتصف الليل" بعد غياب 13 عام

القاهرة - محمد ابراهيم -

بعد غياب دام 13 عامًا عن الساحة الفنية بسبب ظروف صحية قاسية، يعود الفنان عادل عطية من جديد إلى الأضواء من خلال مسلسل جديد يحمل عنوان "جريمة في منتصف الليل"، والذي يجمعه بمجموعة من النجوم مثل رانيا يوسف وأحمد عبدالعزيز.

في هذا الحوار الخاص الذي رصده موقع "دوت الخليج"، يشاركنا الفنان عادل عطية تفاصيل عودته وذكرياته مع كبار الفنانين، وآرائه حول العمل الفني.

عادل عطيه

الغائب الحاضر: العودة إلى الشاشة

عبر عطية عن شعوره بعد فترة الغياب، مشيرًا إلى أن السبب وراء ابتعاده هو إصابته بانزلاق غضروفي، وقال: "بعد 13 سنة من الغياب، اتصل بي المنتج علاء عبدالخالق وأخبرني أنه بحاجة لي في مسلسل جديد، في البداية، كنت أرفض وأخبرته أنني لا أعمل حاليًا، لكن عندما تحدث معي المخرج عصام شعبان وأكد أن الدور هو حلقة واحدة فقط، وافقت."

الدور الجديد والتحديات

يتناول الدور الذي يؤديه عطية شخصية أستاذ جامعي يتعرض للاضطهاد من قبل أمين الجامعة، وقد أضاف: "عندما اطلعت على الاسكريبت، أعجبني كثيرًا، وذهبت لتصوير المشاهد في سقارة وكان هناك استقبال كبير من الجمهور، سواء من الجيل القديم أو الجديد، وأتمنى أن يُعرض العمل خلال شهر رمضان المقبل."

ذكريات مع الأعمال الفنية

استرجع عطية ذكرياته مع المسلسل الشهير "فارس بلا جواد" الذي كان له دور بارز فيه، حيث قال: "كان محمد صبحي هو من رشحني للدور، وكان يشرفني العمل مع مجموعة من النجوم مثل عهدي صادق."

كما تذكر أيضًا مسلسله "ولسه بحلم بيوم" الذي تم تصويره في تونس بمشاركة عدد من الفنانين الكبار مثل نور الشريف وصلاح السعدني وعبد المنعم إبراهيم.

نور الشريف.. المعلم والصديق

عبر عطية عن اعتزازه بصداقته مع الفنان الراحل نور الشريف، قائلًا: "نور كان إنسانًا خلوقًا ومبدعًا، وتعلمت منه الكثير خلال عملنا معًا في مسلسلات مثل "لن أعيش في جلباب أبي وعبد الرحمن بن خلدون وليلة ساخنة." وغيرها من الأعمال.

كما أضاف أن الشريف كان يشجع زملاءه على الابتكار في الأداء، وكان له تأثير إيجابي على العديد من الفنانين.

تجارب مع رموز الفن المصري

تحدث عطية عن تجربته مع العديد من الأسماء اللامعة في الفن المصري، مثل عزت العلايلي وحسين فهمي وفريد شوقي وصلاح قابيل.

كما أشاد بالفنانة سناء جميل، معتبرًا أنها شخصية طيبة كانت تهتم بمساعدة الآخرين، قائلًا: "إذا رأت أحدًا مريضًا في الاستوديو، كانت تترك أي شيء لتطمئن عليه."

الأدوار المفضلة والتحديات

عبر الفنان عن حبه لجميع الأدوار التي قدمها، ولكن كان لديه تفضيل خاص للدور الذي قدمه في مسلسل "أحلام لا تنام"، حيث أشار إلى المخرج مجدي أبو عميرة كواحد من المخرجين الذين يمتلكون رؤية فنية مميزة.

آراء حول الجيل الجديد

أكد عادل عطية أن هناك العديد من النجوم الجدد الذين يمتلكون موهبة رائعة، مثل كريم عبد العزيز ومحمد إمام وحمدي هيكل.

كما أشار إلى أنه على الرغم من تقدم العمر، إلا أنه مستعد للعمل في أدوار محترمة، مؤكدًا أن "الدور أهم عندي من الفلوس."

الالتزام بالفن

أنهى عطية حديثه بالتأكيد على التزامه بالفن، مشددًا على أنه إذا تلقى أدوارًا محترمة سيقبلها، وإذا لم تحدث، فهو مكرم في بيته.

إن عودة عادل عطية إلى الشاشة ليست مجرد عودة فنان، بل هي احتفاء بتاريخ فني حافل بالتجارب والنجاحات.