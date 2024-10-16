انطلاق تصوير فيلم "6 أيام" بطولة أحمد مالك وآية سماحة

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن النجمان أحمد مالك وآية سماحة عن بدء تصوير فيلمهما الجديد "6 أيام"، الذي يمثل التجربة السينمائية الأولى للمخرج كريم شعبان.

الفيلم من تأليف وائل حمدي، وإنتاج هاني نجيب وأحمد فهمي، حيث يتطلع فريق العمل لتقديم عمل يلقى استحسان الجمهور.

قصة الفيلم ومحاورته للمشاعر

تدور أحداث "6 أيام" حول شخصيتين رئيسيتين هما يوسف وعالية، اللذين يواجهان الفراق بسبب ظروف قاهرة خلال المرحلة الثانوية، تعيدهما الصدفة بعد سنوات طويلة، حيث سلك كل منهما طريقًا مختلفًا في الحياة.

الفيلم يناقش دراما رومانسية تتناول مواضيع الحب والصداقة، كما يتساءل عن إمكانية تغير المشاعر مع مرور الزمن ونضوج الشخصيات. هل سيجمع القدر بينهما مجددًا؟

أحدث أعمال أحمد مالك

بالإضافة إلى تصوير "6 أيام"، يشارك أحمد مالك حاليًا في مسلسل "مطعم الحبايب"، الذي يُعرض عبر منصة شاهد الإلكترونية.

يُقدم العمل في إطار كوميدي ويتناول المنافسة بين أصحاب المطاعم في أحد الأحياء، مستعرضًا حياة العاملين في مجال الطبخ وأسرار وصفاتهم.

يضم المسلسل مجموعة من النجوم، مثل هدى المفتي وبيومي فؤاد، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج عصام عبد الحميد.

آية سماحة في "عمر أفندي"

أما آية سماحة، فقد تألقت في مسلسل "عمر أفندي"، الذي يجمع بين الأحداث المعاصرة والأربعينيات.

تدور الحبكة حول شخصية أحمد حاتم الذي يقع في حب آية سماحة، ثم يجد نفسه في الأربعينيات حيث يقابل رانيا يوسف.

يضفي العمل طابع الإثارة والتشويق، وقد حقق نجاحًا جماهيريًا منذ طرحه في موسم الأوف سيزون، المسلسل من تأليف مصطفى حمدي وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.

بذلك، يُعتبر فيلم "6 أيام" بداية جديدة لأحمد مالك وآية سماحة، حيث يترقب الجمهور عرض العمل الجديد، الذي يُعد إضافة مهمة في مسيرتهما الفنية.